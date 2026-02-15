從害怕錯過到享受錯過！「3特點」看懂JOMO生活為何成新趨勢





▲「JOMO」（Joy of Missing Out）迅速成為新一代生活哲學。（圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

在被資訊、行程塞滿的時代，「JOMO」（Joy of Missing Out）迅速成為新一代生活哲學。與過去害怕落後他人的 FOMO（Fear of Missing Out）相反，JOMO 強調的是「享受錯過」，不必時刻追趕，不必把每一刻都塞滿，反而從選擇不參與中，找到真正的自由與平靜。這股趨勢蔓延社群，也成為許多人在忙碌日常中的精神救援。以下整理 JOMO 生活的 3 大核心特點，看見「慢下來」背後的力量。

1. 把焦點放回自己

JOMO 的第一步，是從「別人在做什麼」抽離，回到「我想怎麼活」，社群媒體瀏覽得越頻繁，越容易陷入比較、焦慮，彷彿每個人都過著比自己精彩的日子。而 JOMO 則鼓勵你放下這種追趕感，不需要時時刻刻都在線、不需要參加所有活動。當你開始選擇專注在自己的步調，生活會變得更自在，甚至能重新發現平凡時光中的細節與美好。

2. 積極選擇「不做」

JOMO 並不是消極避世，而是「主動把時間用在值得的地方」，拒絕不必要的聚會、推掉無法帶來價值的工作、關掉一堆不影響人生的群組通知，都是 JOMO 的日常動作。少了被動應付、取悅他人的時間，你會驚訝地發現一天竟然變得更長，那些被延後已久的興趣、運動、閱讀、發呆時間，都能再度回到生活裡。

3. 與自己相處不恐慌

當一個人能自在地與自己相處，就是 JOMO 的最高境界。獨處時間不再代表孤單，而是恢復能量、整理思緒的最佳時機。無論是去一間咖啡館坐一下午、散步、在家煮頓晚餐，這些看似微小的獨處時刻，反而是讓心回到安定與清晰的重要片刻。JOMO 讓你不再害怕錯過世界，而是因為「選擇錯過」，讓自己重新連上內心。