越愛越不安？「恐怖情人」會做的5種行為中了幾項





▲「恐怖情人」會做的5種行為中了幾項。（圖／IG）

記者鮑璿安綜合報導

在感情關係中，伴侶的體貼、在乎本應是一段健康關係的基礎，但若這份「在乎」逐漸變成壓迫、監控與情緒勒索，便可能落入恐怖情人的危險範疇。恐怖情人往往在關係初期難以察覺，但從一些相處細節仍能找出跡象。以下整理出恐怖情人常見的 5 大潛在特點，協助人們辨識高風險伴侶，及早遠離危險關係。

1.控制欲異常強烈

恐怖情人通常需要掌控關係中的所有細節，從你的穿著、行程、與誰見面，到社群使用方式，都可能成為對方干預的理由。這類行為往往以「我是關心你」包裝，卻逐漸演變成限制自由，讓人失去原本的生活空間。

2.緒起伏極端

恐怖情人常在一秒溫柔、一秒暴怒之間切換，讓伴侶處於高度緊繃狀態。他們可能因小事失控大吼、突然冷暴力，甚至在事後以「因為太愛你」作為脫罪理由。這種不穩定的情緒模式，容易讓伴侶陷入自責與焦慮循環。

3.把你隔離

恐怖情人會試圖讓伴侶與原有的家人、朋友保持距離，例如嫌對方的朋友不好、阻止你與家人見面，甚至生氣你把生活中的煩惱分享給別人。他們透過孤立策略，讓你越來越依賴他、一旦想離開也失去支援系統。

4.情緒勒索與威脅

從「沒有你我活不下去」、「你再這樣我就做傻事」到用生氣、沈默逼迫你妥協，恐怖情人擅長用情緒的重量讓對方屈服。他們把責任全推給伴侶，讓你誤以為自己該為對方的情緒負責。

5.佔有慾強到失衡

恐怖情人常要求你隨時報備、看到你跟異性說話就醋意大發，甚至偷看手機、翻私人物品。他們的愛不是基於信任，而是害怕失去與不安全感，進而用各種方式試圖「確認你只屬於他」。