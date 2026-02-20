羽絨外套怎麼洗？「3步驟看懂清洗方式」保暖度直接回升

記者鮑璿安／綜合報導

氣溫下降，羽絨衣成為人人衣櫃裡的救世主，但穿了一整季後難免會卡上汗味、皮脂與髒汙。許多人卻因為害怕「羽絨會結塊」「越洗越扁」遲遲不敢清洗。其實，只要掌握正確方法，羽絨衣不只洗了不走山，保暖度還能大幅回升。以下整理冬天羽絨衣清洗的3大關鍵，讓外套保持乾淨蓬鬆、延長使用壽命。





▲羽絨外套怎麼洗？「3步驟看懂清洗方式」 。（圖／品牌提供、品牌官網）

一、 先確認洗標，分辨能否機洗或需手洗

每件羽絨衣的材質不同，清洗方式也會有所差異，因此第一步就是「看洗標」。若標示可機洗，記得拉好拉鍊、放入洗衣袋，就能使用冷水與柔和模式清潔；若標示需手洗，使用按壓手法，建議在冷水中加入中性洗劑輕柔搓洗，避免拉扯填充物，才能確保羽絨不受損。切記避免使用漂白水與強效清潔劑，否則容易破壞羽絨纖維。

二、清洗時避免使用柔軟精，並確保充分沖洗

許多人習慣在洗衣服時加入柔軟精，但對羽絨衣來說是大忌。柔軟精會在羽絨上形成薄膜，降低蓬鬆度與吸濕排汗效果。建議僅使用中性洗衣精，洗後務必多沖幾次，確保洗劑完全清除。若是機洗，選擇低速脫水即可，避免過度擰乾造成羽絨結塊。

三、輕拍陰乾恢復蓬鬆度

先以雙手「輕壓」羽絨衣，把多餘水分慢慢擠出，千萬別像扭毛巾那樣大力擰轉，以免傷害羽絨纖維。之後可用乾毛巾在衣物的內外側按壓吸水，協助帶走殘留濕氣。處理完畢後，將羽絨衣吊掛在衣架上，或平放在通風陰涼的地方自然風乾，避免陽光直曬導致布料變色或羽絨脆化。等完全乾透後，再輕輕拍打整件衣服，讓羽毛重新恢復蓬鬆彈性。最後收納時切記不要壓縮，以免羽絨被壓扁、失去保暖度。