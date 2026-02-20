fb ig video search mobile ETtoday

羽絨外套怎麼洗？「3步驟看懂清洗方式」保暖度直接回升

>

記者鮑璿安／綜合報導

氣溫下降，羽絨衣成為人人衣櫃裡的救世主，但穿了一整季後難免會卡上汗味、皮脂與髒汙。許多人卻因為害怕「羽絨會結塊」「越洗越扁」遲遲不敢清洗。其實，只要掌握正確方法，羽絨衣不只洗了不走山，保暖度還能大幅回升。以下整理冬天羽絨衣清洗的3大關鍵，讓外套保持乾淨蓬鬆、延長使用壽命。

▲▼ 羽絨衣 。（圖／品牌提供、品牌官網）

▲羽絨外套怎麼洗？「3步驟看懂清洗方式」 。（圖／品牌提供、品牌官網）

一、 先確認洗標，分辨能否機洗或需手洗

每件羽絨衣的材質不同，清洗方式也會有所差異，因此第一步就是「看洗標」。若標示可機洗，記得拉好拉鍊、放入洗衣袋，就能使用冷水與柔和模式清潔；若標示需手洗，使用按壓手法，建議在冷水中加入中性洗劑輕柔搓洗，避免拉扯填充物，才能確保羽絨不受損。切記避免使用漂白水與強效清潔劑，否則容易破壞羽絨纖維。

二、清洗時避免使用柔軟精，並確保充分沖洗

許多人習慣在洗衣服時加入柔軟精，但對羽絨衣來說是大忌。柔軟精會在羽絨上形成薄膜，降低蓬鬆度與吸濕排汗效果。建議僅使用中性洗衣精，洗後務必多沖幾次，確保洗劑完全清除。若是機洗，選擇低速脫水即可，避免過度擰乾造成羽絨結塊。

三、輕拍陰乾恢復蓬鬆度

先以雙手「輕壓」羽絨衣，把多餘水分慢慢擠出，千萬別像扭毛巾那樣大力擰轉，以免傷害羽絨纖維。之後可用乾毛巾在衣物的內外側按壓吸水，協助帶走殘留濕氣。處理完畢後，將羽絨衣吊掛在衣架上，或平放在通風陰涼的地方自然風乾，避免陽光直曬導致布料變色或羽絨脆化。等完全乾透後，再輕輕拍打整件衣服，讓羽毛重新恢復蓬鬆彈性。最後收納時切記不要壓縮，以免羽絨被壓扁、失去保暖度。

關鍵字：

羽絨衣, 清洗方法, 保暖, 衣物保養, 冬季

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

對另一半斤斤計較星座Top 3 ！第一名把金錢當成安全感　本性就小氣

對另一半斤斤計較星座Top 3 ！第一名把金錢當成安全感　本性就小氣

孫儷《蠻好的人生》10霸氣金句：男人會跑，但錢和本事長在你的身上

孫儷《蠻好的人生》10霸氣金句：男人會跑，但錢和本事長在你的身上

天生討喜最有長輩緣星座Top 3 ！第一名會察言觀色超得人疼

天生討喜最有長輩緣星座Top 3 ！第一名會察言觀色超得人疼

2026財運爆發三大星座！TOP 1根本暴富主場　越穩越賺輕鬆累積滿滿財富 過年必追熱門好劇清單！全都完結一口氣完食不用苦等 年假小心發福！最易發胖星座Top3公開　看看你上榜了嗎？ 10萬內入手5大珠寶品牌熱門戒　卡地亞LOVE變奏款好時髦 比起群聚更愛獨處的三大星座！TOP 1自己更有踏實感　靠沉澱與自律來成長 春節連假閱讀書單　不妨參考誠品職人票選3大年度必讀好書 初一至初五「旺財指南」一次看　別吃稀飯、睡太少避禁忌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面