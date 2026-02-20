麵包控絕對不能錯過！6間超質感麵包店　日式餐包、可頌、法棍應有盡有

fb ig video search mobile ETtoday

文／MENU美食誌

台式、日式、韓式、歐式麵包通通收入在這裡！包准讓你選擇困難，成為麵包富翁。

偏偏pien pien 日式餐包小賣所
台北市大安區

主打每日自製出爐的日式長餐包、菠蘿麵包、吐司，以外帶為主，數量有限，推薦山形吐司、大甲芋泥奶油、明太子厚蛋燒、冰火萬丹紅豆菠蘿和草莓檸香維也納。

▲麵包 。（圖／美食誌提供）

▲日式餐包小賣所。（圖／美食客兔小璐提供）

Boulangerie Ours
台北市大安區

藏在大安區巷弄內，提供多樣歐式麵包和三明治，主打天然酵母麵包，推薦肉桂捲、巧克力巴布卡、酪梨鮭魚酸種開放三明治和綜合炒菇炒蛋巧巴達三明治。

▲麵包 。（圖／美食誌提供）

▲Boulangerie Ours。（圖／資料擷取自美食客尼那）

Purebread Bakery
台北市大安區

被譽為米其林餐廳御用麵包店的Purebread Bakery，主打可頌、法棍、布里歐和酸種麵包，推薦肉桂香橙捲、紫蘇無花果酸麵包、巧可力巴布卡和國王派。

▲麵包 。（圖／美食誌提供）

▲Purebread Bakery被譽為米其林餐廳御用麵包店。（圖／美食客尼那提供）

Fourninetine bakery
台北市大安區

裝潢以藍白色調為設計概念，屬於韓系風格的可頌麵包店，主要販賣歐式甜麵包可頌，有各種口味可選擇，推薦海鹽焦糖可頌、熱狗丹麥、原味可朗和蛋培根丹麥。

▲麵包 。（圖／美食誌提供）

▲Fourninetine bakery。（圖／美食客破產小姐提供）

奧瑪烘焙爆漿餐包重愛店
高雄市左營區

高雄人氣排隊名店奧瑪烘焙，每天都有五十多款麵包新鮮出爐，推薦千層可頌蛋塔、焦糖生乳卡士達、爆餡羅馬生乳包、一整個布丁和爆漿脆皮泡芙。

▲麵包 。（圖／美食誌提供）

▲高雄人氣排隊名店奧瑪烘焙。（圖／美食客李太陽提供）

穀嶼—麵包 ‧咖啡 ‧雜貨
台北市士林區

裝潢以日系吊燈搭配木製桌椅，除了販售每日現烤的麵包以外，店內也供應咖啡及手作雜貨，推薦鹽之花奶油捲、肉桂捲、紅豆麵包、芋頭麵包和焦糖香草布丁。

▲麵包 。（圖／美食誌提供）

▲穀嶼—麵包 ‧咖啡 ‧雜貨。（圖／美食客Y I I提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

