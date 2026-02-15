fb ig video search mobile ETtoday

過年訂位一位難求！2026年雙北人氣年菜必吃推薦　在地人私藏清單曝光

>

文／MENU美食誌

過年最重要的就是一家人坐在一起好好吃飯。這篇整理雙北人氣年菜必吃推薦，不論家庭圍爐或朋友聚餐，都能輕鬆找到好吃又有氣氛的選擇，讓年夜飯不踩雷、吃得開心又有面子。

阿美飯店
台北市中山區

主打台式辦桌菜，專賣百年傳統台菜與酒家菜，餐廳內有很多古早時代的古董擺飾，很有歷史感。推薦阿美牌紅蟳米糕和魷魚螺肉蒜。

▲過年美食 。（圖／美食誌提供）

▲阿美飯店。（圖／美食客Simon老饕提供）

弎弎川酒 · Sansan Bistro
台北市大安區

台北大安區新開幕質感川式餐酒館，巴洛克式古典裝潢設計搭配水晶吊燈，提供私人包廂座位。調酒部分採即飲式調酒，川式合菜超適合聚餐聚會。菜單上都有清楚標示出辣跟麻感，平常不太吃辣的也可以吃起來。推薦弎家酸菜魚，嚴選陽明山的山泉鱸魚，大約3-4人份，下方還有滿滿寬粉及酸菜鋪底，集結，酸、麻、辣 每一口入味香氣十足但不蓋過魚本身的鮮甜味很讚。

▲過年美食 。（圖／美食誌提供）

▲弎弎川酒 · Sansan Bistro。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

粵香園
台北市大安區

屹立不搖在東區商圈多年，主打粵式料理，店內除了一樓之外，也有包廂可以使用。必點燒臘拼盤，叉燒鮮嫩且不會過甜，燒肉皮酥肉嫩！

▲過年美食 。（圖／美食誌提供）

▲粵香園。（圖／美食客臭臉珍愛美食提供）

Meal Room Shabu 米釉贅沢鍋物
台北市大安區

台北東區質感系氣氛主打麻辣鍋及爆量清酒蛤蠣鍋，結合藝術家畫廊及鍋物的餐廳！推薦點麻辣鍋鍋底，自製果凍般Q嫩鴨血及豆腐還可以無限續！另外他們擁有寬敞舒適的環境，也有包廂非常適合聚餐聚會約會啦！

▲過年美食 。（圖／美食誌提供）

▲米釉贅沢鍋物。（圖／美食客陳建宇提供）

二月牌沙茶火鍋
新北市新莊區

南部有名的潮汕火鍋在新莊就可以吃到嘍！鮮甜湯頭搭配澎湃海鮮手工丸料嚴選肉品，絕對是聚餐首選！湯頭由蔬果、大骨、雞骨、蝦米、扁魚熬煮而成，搭配海鮮塔蒸籠所滴出的鮮甜原汁，湯頭更加鮮甜順口！再沾取二月牌獨門手炒櫻花蝦沙茶醬，別有一番風味！有點火鍋料最後還送桌邊煮雜炊服務！餐點採單點制也有提供4-8人套餐可選擇！

▲過年美食 。（圖／美食誌提供）

▲二月牌沙茶火鍋。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

東來順羊肉爐 活蝦料理餐廳
民族路117號

以傳統中式藥膳為基底，湯頭濃郁香醇，羊肉鮮嫩無腥味，搭配多樣新鮮蔬菜，滋補養生，適合全家共享。

▲過年美食 。（圖／美食誌提供）

▲東來順羊肉爐 活蝦料理餐廳。（圖／美食客婷提供）

延伸閱讀

相機完全停不下來的浮誇系美食，每間店都有滿滿的視覺衝擊！

內餡爆漿的車輪餅，絕對是臺式下午茶點心王者，推薦六間全台超強車輪餅！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

美食誌, 新北, 台北, 年菜, 餐廳, 台菜, 圍爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

比起群聚更愛獨處的三大星座！TOP 1自己更有踏實感　靠沉澱與自律來成長

比起群聚更愛獨處的三大星座！TOP 1自己更有踏實感　靠沉澱與自律來成長

年假小心發福！最易發胖星座Top3公開　看看你上榜了嗎？

年假小心發福！最易發胖星座Top3公開　看看你上榜了嗎？

衣櫃打理3種單品不要再買：材質差、難搭配都NG！

衣櫃打理3種單品不要再買：材質差、難搭配都NG！

好運上線！馬年「新春限定美妝」登場　讓保養超有儀式感 過年訂位一位難求！2026年雙北人氣年菜必吃推薦　在地人私藏清單曝光 楊紫瓊戴逾4200萬名錶領終身成就獎　米蘭掃貨買8大袋TOD'S 「國民調味料」竟是除垢利器網實測有效　不鏽鋼水槽煥然一新 5個小習慣培養氣質　不用靠精品也有氣場 柯佳嬿親授頭皮養髮心法！從日常養出輕盈豐盈髮　換季掉髮、扁塌一次解 SONY揚聲器BRAVIA Theatre U過年追劇超安靜　現出手省500

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面