過年訂位一位難求！2026年雙北人氣年菜必吃推薦　在地人私藏清單曝光

文／MENU美食誌

過年最重要的就是一家人坐在一起好好吃飯。這篇整理雙北人氣年菜必吃推薦，不論家庭圍爐或朋友聚餐，都能輕鬆找到好吃又有氣氛的選擇，讓年夜飯不踩雷、吃得開心又有面子。

阿美飯店

台北市中山區

主打台式辦桌菜，專賣百年傳統台菜與酒家菜，餐廳內有很多古早時代的古董擺飾，很有歷史感。推薦阿美牌紅蟳米糕和魷魚螺肉蒜。

▲阿美飯店。（圖／美食客Simon老饕提供）

弎弎川酒 · Sansan Bistro

台北市大安區

台北大安區新開幕質感川式餐酒館，巴洛克式古典裝潢設計搭配水晶吊燈，提供私人包廂座位。調酒部分採即飲式調酒，川式合菜超適合聚餐聚會。菜單上都有清楚標示出辣跟麻感，平常不太吃辣的也可以吃起來。推薦弎家酸菜魚，嚴選陽明山的山泉鱸魚，大約3-4人份，下方還有滿滿寬粉及酸菜鋪底，集結，酸、麻、辣 每一口入味香氣十足但不蓋過魚本身的鮮甜味很讚。

▲弎弎川酒 · Sansan Bistro。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

粵香園

台北市大安區

屹立不搖在東區商圈多年，主打粵式料理，店內除了一樓之外，也有包廂可以使用。必點燒臘拼盤，叉燒鮮嫩且不會過甜，燒肉皮酥肉嫩！

▲粵香園。（圖／美食客臭臉珍愛美食提供）

Meal Room Shabu 米釉贅沢鍋物

台北市大安區

台北東區質感系氣氛主打麻辣鍋及爆量清酒蛤蠣鍋，結合藝術家畫廊及鍋物的餐廳！推薦點麻辣鍋鍋底，自製果凍般Q嫩鴨血及豆腐還可以無限續！另外他們擁有寬敞舒適的環境，也有包廂非常適合聚餐聚會約會啦！

▲米釉贅沢鍋物。（圖／美食客陳建宇提供）

二月牌沙茶火鍋

新北市新莊區

南部有名的潮汕火鍋在新莊就可以吃到嘍！鮮甜湯頭搭配澎湃海鮮手工丸料嚴選肉品，絕對是聚餐首選！湯頭由蔬果、大骨、雞骨、蝦米、扁魚熬煮而成，搭配海鮮塔蒸籠所滴出的鮮甜原汁，湯頭更加鮮甜順口！再沾取二月牌獨門手炒櫻花蝦沙茶醬，別有一番風味！有點火鍋料最後還送桌邊煮雜炊服務！餐點採單點制也有提供4-8人套餐可選擇！

▲二月牌沙茶火鍋。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

東來順羊肉爐 活蝦料理餐廳

民族路117號

以傳統中式藥膳為基底，湯頭濃郁香醇，羊肉鮮嫩無腥味，搭配多樣新鮮蔬菜，滋補養生，適合全家共享。

▲東來順羊肉爐 活蝦料理餐廳。（圖／美食客婷提供）



延伸閱讀

相機完全停不下來的浮誇系美食，每間店都有滿滿的視覺衝擊！



內餡爆漿的車輪餅，絕對是臺式下午茶點心王者，推薦六間全台超強車輪餅！



※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。