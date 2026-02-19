fb ig video search mobile ETtoday

10萬內入手5大珠寶品牌熱門戒　卡地亞LOVE變奏款好時髦

>

▲▼ 10萬戒指 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴卡地亞最新LOVE Unlimited 18K金戒指，時髦有型。（圖／卡地亞提供）

記者陳雅韻／台北報導

隨著金價走揚，珠寶價格也默默調漲，預算也得往上加才有機會入手各大品牌標誌性作品，《ET Fashion》精選5大國際品牌10萬元以內可入手的個性戒指，單戴一款也能展現獨到時尚品味。

▲▼ 10萬戒指 。（圖／公關照）

▲卡地亞LOVE Unlimited 18K金戒指，86,000元。

卡地亞LOVE Unlimited
卡地亞（Cartier）去年為問世超過半世紀的LOVE系列推出軟式手環LOVE Unlimited手環，由多枚圓模雕紋鍊節組成的手環，完全隱匿切割痕跡與鍊節，可兩兩相無限延伸的設計，轟動珠寶圈。品牌同步推出10萬元內能擁有的戒指，飾以「GADROON」紋飾與手工拋光的螺絲圖案，展現和諧美感，又是一款高辨識度的時髦之作。▲▼ 10萬戒指 。（圖／公關照）

▲Boucheron Quatre Red 18K玫瑰金結合紅陶瓷戒指，71,000元。（圖／Boucheron提供）

Boucheron Quatre Red
集合Grosgrain羅緞直線刻紋、Double Godron雙圈飾紋、Clou de Paris巴黎飾紋與Diamond鑽石圈等4種元素的Quatre系列是Boucheron經典作品，延伸出不同材質、寬窄版設計等豐富款式，喜氣新年不妨選擇結合紅色陶瓷雕刻巴黎飾紋與18K玫瑰金同心圓的細緻戒指，亮眼摩登。

▲▼ 10萬戒指 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶18K玫瑰金鑲紅玉髓的Perlée couleurs戒指，88,000元。（圖／梵克雅寶提供）

梵克雅寶Perlée couleurs
梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）旗下以金質圓珠為主角的Perlée系列珠寶，裝飾寶石與珍貴彩色寶石，盡顯歡欣愉快的精神，當中Perlée couleurs 18K玫瑰金紅玉髓戒指，不僅戒環飾以三排金珠，還環繞著主石，整體設計俏皮可愛，也呼應年節氣氛。

▲▼ 10萬戒指 。（圖／公關照）

▲寶格麗B.zero1 18K玫瑰金搭白色陶瓷四環戒指，71,900元。（圖／寶格麗提供）

寶格麗B.zero1
以羅馬圓形競技場為靈感的寶格麗（BVLGARI）B.zero1系列款式豐富，兩側環圈銘刻品牌名、中央呈現螺旋設計的戒指深受歡迎，除了全貴金屬款式，品牌加入白陶瓷或黑陶瓷，與貴金屬形成鮮明對比，讓人一眼瞧見。

▲▼ 10萬戒指 。（圖／公關照）

▲伯爵經典Possession戒指中央環圈可旋轉，鑲單鑽款77,000元。（圖／伯爵提供）

伯爵Possession
提及具動感的戒指，第一聯想就是伯爵（PIAGET）Possession系列戒指，配合旋轉組件，戒環中央可恣意旋轉，被賦予「時來運轉」的美好寓意，也成為不少佩戴者沈思時不自覺轉動的親密珠寶。

Cartier, 卡地亞, BVLGARI, 寶格麗, PIAGET, 伯爵, Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶, Boucheron

