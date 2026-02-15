IKEA「2025年百元必收好物TOP10」　新一年升級居家免花大錢

▲IKEA 2025 百元以內必收好物排行榜。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新的一年將來臨，是否有點動機想讓家更舒適？IKEA 先前公布 2025 年「百元必收好物TOP10 排行榜」，從全年銷售表現與消費者回購行為中，整理出最受歡迎的平價實用單品。榜單顯示，能長期解決生活小困擾、價格低於百元的商品，仍是多數家庭反覆購入的首選，而且許多人持續回購，輕鬆入手不踩雷。

奪下第一名的，是連續多年稱霸榜單的BÄSTIS毛絮黏把。主打快速清理衣物、沙發與汽車座椅上的毛髮與棉絮，加上補充包可替換、收納方便，使其成為不少家庭的固定清潔備品，售價29元。

第二名為SPRUTTIG衣架，一組10入、薄型不佔空間，兩側掛鉤能穩定吊掛細肩帶衣物，兼顧實用與高CP值，售價59元。

第三名則由經典的FRAKTA藍色環保購物袋拿下，耐重、防水又可摺疊的特性，使其在購物、搬運與居家收納中持續被大量使用，售價29元。

排名第四的ISTAD保鮮袋，以多尺寸、可重複使用與透明袋身設計，成為廚房收納與食材保存的常備品，售價99元。

第五名SAMLA附蓋收納盒則以透明盒身與可堆疊設計，讓物品分類一目了然，無論是日常收納或年前整理都相當實用，售價49元。

第六名RÅNEN置物籃因提把與通風孔洞設計，適合放置在浴室、洗衣間等潮濕空間，兼顧美觀與實用性，售價79元。

第七名GREJIG鞋架主打可折疊、可堆疊，在玄關或臨時增加收納空間時相當方便，售價99元。

第八名PÄRKLA收納盒則以拉鍊式軟袋設計，適合收納換季衣物與寢具，可直接放入床下或衣櫃中，售價79元。

第九名為BEVARA袋子封口夾26件組，多尺寸與顏色配置，方便冷藏、冷凍食材分類使用，成為春節大量備料時的實用小物，售價59元。

第十名PEPPRIG百潔布則以吸水力與起泡效果受到青睞，適用於日常餐具與廚房清潔，是消耗速度快、回購率高的基本清潔用品，售價29元。

日系居家 MUJI 無印良品之前也公布「台灣市場 2025 全年熱銷排行」。全球氣候持續高溫成為推動銷量的關鍵，具備吸汗、涼感特性的服飾受到歡迎，親民售價的 T 恤狂賣 70 萬件奪下冠軍；現代人對「居家療癒感」與「自我興趣」的追求也持續升溫，空間芬香用品與應援收納周邊皆躍升榜單前列。

▲無印良品近期公開2025年銷量排行榜。（圖／品牌提供）

服飾配件類冠軍：男女棉混天竺圓領短袖 T 恤 售價 199 元

以價格平實、每日必備為定位，採用透氣清爽的親膚素材製成，成為消費者的常備單品，2025 年全系列年度銷量突破 70 萬件。

生活雜貨類冠軍：懶骨頭沙發，成組 4,890 元起

被顧客戲稱為「坐上後就變成懶骨頭」的經典商品，憑藉能隨意調整坐臥姿勢的靈活性，2025 年全年度銷量突破 3,000 個，穩居生活雜貨類榜首 。

美容保養與芬香用品類冠軍：超音波芬香噴霧器，售價 1,790 元

今年美妝芬香類由營造居家氛圍的噴霧器奪冠。利用超音波震動擴散香氣，LED 燈還能當作夜燈使用，小容量款式在 2025 年全年度銷量突破 1 萬台。

文具用品類冠軍：吊掛展示收納包，售價 390 元

隨著「應援文化」盛行，帶動展示型商品銷量成長，今年由具備展示、保護與攜帶三重功能的吊掛展示收納包躍居冠軍，全年銷量突破 1 萬個。這反映出消費者對 3C 依賴度提升後，傳統文具使用率下降，收藏類文具配件反而異軍突起。

食品類冠軍：懷舊棉花糖 售價 59 元

品類冠軍仍由長青商品奪下 。使用棕色粗糖製作且無添加香料，充分展現天然焦糖香氣，2025 年銷量超過 35 萬包 。



