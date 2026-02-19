常洗刷具卻發霉？5個清潔細節要注意　教你延長刷具壽命

▲刷具應定期且正確清潔，以免傷害嬌弱肌膚。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

刷具定期清潔，幾乎已是基本常識，但你是否也有「明明常洗，刷毛卻越來越炸、上妝不服貼」的困擾？其實，刷具清理不只是在「洗掉顏色」，很多關鍵細節一不小心就會被忽略，反而縮短刷具壽命，甚至影響肌膚狀況。

1.刷毛根部其實易發霉

多數人洗刷具時，會專注把刷毛表面的粉底或眼影洗掉，但真正容易藏污納垢的，是靠近金屬管的「刷毛根部」。如果清潔時水流直接沖向根部，反而可能讓殘妝和水分滲進刷柄內，久了容易發霉或掉毛，因此清潔時應讓刷毛朝下、斜角輕洗，避免整支泡水。

2.不是每種刷具都適合同一種清潔產品

洗碗精、肥皂、洗面乳常被拿來洗刷具，但不同刷毛材質的耐受度其實差很多。天然毛刷過度去油，會變乾、失去彈性；人造纖維刷雖耐洗，但長期用強鹼產品也會影響刷毛結構。建議依刷毛材質選擇溫和清潔品，或以「刷具專用清潔液」為優先。

3.清洗頻率不只是看「有沒有髒」

粉類刷具看起來乾淨，並不代表真的乾淨，皮脂與空氣中的灰塵仍會累積；反而是液態產品刷具，很多人因為怕麻煩而延後清洗，最容易滋生細菌。像是粉類刷具約1-2周一次，底妝、遮瑕刷每周至少一次為佳。

4.晾乾方式會直接影響刷具壽命

洗完刷具後，直接直立插在刷筒中晾乾，是常見但風險最高的做法。水分往下流進刷柄，久了容易鬆膠、掉毛。正確方式應是輕輕擠乾水分，平放或刷毛朝下懸掛晾乾，並避免日曬與吹風機熱風。

5.清潔之外，也別忽略「定期汰換」

刷具不是永久用品。即使清潔得再勤，只要刷毛變形、觸感變硬、上妝明顯不均，都代表它可能已經不適合繼續使用。特別是與眼周、痘痘肌接觸的刷具，更不該勉強延壽。

▲（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）