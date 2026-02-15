改風水不必花大錢！「居家開運招財撇步」進門一件事要做到

記者鮑璿安／綜合報導

農曆新年來到，不少民眾會趁年節前替家中除舊布新，希望為新的一年帶來好運與財氣。民俗專家指出，居家風水與財運息息相關，只要掌握幾個關鍵位置的布置原則，就能在新年開運的同時，為自己多添一分招財能量。





▲掌握關鍵位置的布置原則，讓新年開運。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

大門一定要「亮、淨、通」

大門被視為財神進出的入口，若門口昏暗、堆放雜物，容易把財氣擋在門外。民俗上建議，過年前先徹底清掃門口與玄關，鞋子不要亂放，並保持燈光明亮。若條件允許，可在門內放置紅色地墊或圓形地毯，象徵迎財進門，也有聚氣的意味。

客廳聚財位要顧好

依傳統風水說法，進門斜對角常被視為「明財位」，該位置宜乾淨、安穩，避免堆放雜物或垃圾桶。專家建議，可在此處擺放聚財象徵物，如招財植物、金元寶造型擺飾，或放置一盞長亮的檯燈，象徵財運長久不滅。沙發則以靠牆為佳，象徵有靠山，對正財、偏財皆有助益。

臥室要能「守財」，忌諱漏氣

民俗觀點認為，臥室影響個人財庫，床底雜亂、堆滿舊物，容易造成財氣外流。過年前整理床下空間，被視為整理財庫的象徵。此外，鏡子避免正對床鋪，否則容易造成精神不寧，也被認為影響聚財。專家也提醒，錢包、存摺等財務物品不宜隨意丟放，收納整齊象徵理財有序。

許多招財開運的做法，看似迷信，其實重點在於「順氣」。當家中動線順暢、光線充足，氣場自然流通，也更容易迎來好運與財氣，讓新的一年有個好兆頭。