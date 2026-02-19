fb ig video search mobile ETtoday

其實他在偷偷暗戀妳的5個端倪！主動延續話題、溫柔包容都是細節

記者李薇／台北報導　圖／netflixkr IG

有些喜歡並不張揚，反而藏在日常互動的細節裡，他或許沒有告白，卻早已在行為中不自覺洩漏心意，以下整理出其實他在偷偷暗戀妳的五個常見端倪，從相處氛圍就能慢慢看出愛意。

戀愛,暗戀,。（圖／IG）

1.他對妳的日常特別上心

妳隨口提過的小事，他卻默默記在心裡，無論是飲食喜好、最近的煩惱，甚至一句玩笑話，他都能精準接住，這種細緻的在意，往往只會留給真正放在心上的人。

2.聊天時總是秒回或主動延續話題

即使再忙，他也會抽空回妳訊息，不讓對話輕易結束，當話題快冷掉時，他會主動丟出新的內容，只為了讓你們的互動能多停留一點時間。

3.不自覺關心妳的感情狀態

他可能會用開玩笑的方式打探，或對妳身邊出現的異性特別敏感，嘴上說得輕描淡寫，實際上卻在意得很，這種「想知道卻又不敢問太明白」的態度，正是暗戀的典型表現。

4.對妳特別溫柔，卻又刻意保持距離

他會在妳需要時出現、默默照顧情緒，卻又不敢做出太明顯的親密舉動，深怕越界嚇跑妳，這種進退之間的拿捏，往往來自於喜歡卻不確定自己位置的心情。

5.妳的一點回應就能影響他的情緒

妳多給一點關心，他就明顯開心；妳稍微冷淡，他便變得安靜或失落，情緒被妳牽動，卻又努力假裝若無其事，正是暗戀最藏不住的證據。

關鍵字：

戀愛, 暗戀, 愛情

