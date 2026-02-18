fb ig video search mobile ETtoday

珍珠胸針優雅又襯托專業感　熱賣款出列

▲▼ TASAKI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲模特兒的西裝外套上別著TASAKI熱賣的balance step 18K金珍珠胸針，113,000元。（圖／TASAKI提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

挑選珠寶送禮或寵愛自己，近來別針異軍突起成為大熱門，因為以贈禮而言，無需知道對方手圍或指圍尺寸即能送進心坎裡；而自用的考量是胸針實用且百搭，無論別在冬日厚重的外套、正式的西裝外套、基本款白襯衫或簡約洋裝上，都能成為吸睛亮點，不少女性在商務場合都會選戴別針，展現專業且優雅魅力，《ET Fashion》精選日本珠寶品牌TASAKI與MIKIMOTO熱賣胸針，提供讀者穿搭參考。

▲▼ TASAKI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲黑裝別上TASAKI熱門款chants 18K櫻花金鑲鑽與珍珠胸針相當出色，125,000元。

TASAKI標誌性胸針
提到TASAKI，第一聯想是珍珠排排站的個性設計balance系列，旗下變奏款雙排錯落的balance step 18K金珍珠胸針，視覺上較經典單排設計更具份量而深受歡迎，另有強調幾何線條的a fine balance 18K金珍珠胸針，展現摩登風格。而偏愛溫柔系設計的顧客，目光則落在花朵綻放輪廓的chants 18K櫻花金鑲鑽與珍珠胸針，精緻設計與任何服裝都能完美搭配。

▲▼ TASAKI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲白襯衫配胸針展現優雅風格，TASAKI a fine balance 18K金珍珠胸針（上）89,300元，同系列鑲3顆珍珠胸針94,500元。

MIKIMOTO最佳入門款
珠寶迷心中的MIKIMOTO胸針，名為「幸福之樹」Kofuku no ki珍珠胸針絕對榜上有名，此外型源自珊瑚的胸針問世超過半世紀依然深受青睞，是經典中的經典，品牌提供不同材質與鑲鑽或不鑲鑽款式，不變的是綴滿圓潤珍珠，予人愉悅幸福的感受。此外，MIKIMOTO推出銀製的羽毛造型或玫瑰花瓣造型Les Pétales Place Vendôme胸針，巧妙點綴珍珠畫龍點睛，是進入品牌世界的絕佳入門款式。

▲▼ TASAKI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO經典的Kofuku no ki 18K粉紅金搭配珍珠胸針，63,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

▲▼ TASAKI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO Les Pétales Place Vendôme銀製胸針，25,000元。

▲▼ TASAKI,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO銀製羽毛胸針搭配珍珠款是最佳入門，16,000元。

TASAKI, MIKIMOTO

