馬年想轉運不用等開工！年假養成這5個習慣　讓運勢越來越好

▲年假培養好習慣，幫你迎來馬年好運。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

年假不只是休息，更是重新整理身心狀態的黃金時間。與其滑手機滑到開工，不如趁這段空檔為新的一年打底。很多看似微小的生活習慣，其實正默默影響專注力、人際狀態與整體運勢。馬年講求行動力與節奏感，從年假開始培養這 5 個好習慣，讓整個人慢慢走上更順的軌道。

#固定起床與入睡時間，先把作息穩住

年假最容易日夜顛倒，但混亂作息往往讓人開工後更疲憊。建議維持固定起床時間，晚上提前關燈、減少滑手機，讓生理時鐘回到穩定狀態。精神一穩，專注力與情緒自然跟著提升。

#每天留 10 分鐘「不被打擾的安靜時間」

不滑手機、不回訊息，只專心做一件讓心靜下來的事，例如深呼吸、伸展、寫下當天想法。這段空白時間能幫助大腦整理資訊，減少焦慮，讓人更清楚自己接下來要往哪走。

#年假就開始動，不等「下周一」

馬年象徵行動力。年假期間每天安排 15–30 分鐘活動身體，散步、瑜伽、拉筋都可以，重點是「持續」。身體一動，情緒與自信也會跟著動起來。

#吃得規律，不用完美但要穩定

過年聚餐難免，但別讓飲食完全失控。三餐固定時間、補充蔬菜與蛋白質，少量多次喝水，能避免精神忽高忽低。飲食穩定，是撐住運勢與體力的基本盤。

#寫下「今年想成為怎樣的人」

不是列待辦清單，而是描述狀態：例如「心平氣和」、「說話更有分寸」、「願意為自己再努力一次」。每天看一次這段話，會慢慢影響選擇與行為，讓方向感越來越清楚。