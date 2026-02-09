卡地亞小美洲豹躍上紅燈籠揭新年　標誌性作品獻上祝福

▲卡地亞獻上新年祝福，戴上搭配紅色錶帶的Ballon Bleu de Cartier鑽錶與Juste un Clou手環喜氣洋洋。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

農曆新年將至，卡地亞（Cartier）靈動的小美洲豹躍上紅燈籠，揭開新年序幕，卡地亞藉由標誌性作品獻上祝福，在最新形象照中超萌小美洲豹熱切的眼神望向象徵圓滿的Ballon Bleu腕錶，目光又投向台灣搶先上市的鑲嵌紅寶石的Juste un Clou釘子手環，見證每一個珍貴時刻，同時也展望未來。





▲模樣可愛的小美洲豹望著卡地亞經典Ballon Bleu de Cartier腕錶。

Ballon Bleu腕錶歡慶團聚時光

Ballon Bleu腕錶體現卡地亞對渾圓之美的獨特詮釋，以和諧圓融的設計成就雋永非凡的魅力，時時刻刻陪伴人生重要時刻，時尚男女都能在此系列覓得心儀款式，戴上圓潤錶款享受與親友團聚的溫馨時光。





▲台灣搶先上市的卡地亞鑲嵌紅寶石Juste un Clou手環呼應新年喜慶氣氛。

Juste un Clou手環呼應新春氣氛

誕生於1970年代卡地亞紐約的Juste un Clou釘子手環，融合簡潔線條、精確造型、完美比例與一絲不苟的細節，紅遍全球。迎接新年，推出鑲嵌紅寶石的亮眼版本，手環兩端鑲嵌迷人紅寶石，巧妙呼應新春喜慶氣氛，台灣搶先上市。





▲卡地亞LOVE Unlimited軟鍊手環讓愛無限延伸，交織出專屬時尚風格。

卡地亞手環另一新穎之作，為LOVE系列首款軟鍊設計的LOVE Unlimited手環，由多枚圓模雕紋鍊節組成，飾以「GADROON」紋飾與手工拋光的螺絲圖案，不僅能單戴，手環亦可兩兩相接無限創造個人化手鍊，也帶有讓愛無限延伸的美好寓意。

▲卡地亞經典LOVE手環與新款LOVE Unlimited手環疊搭時髦有型。

而1969年卡地亞紐約誕生的LOVE手環依然是熱門的新年禮物，設計師Aldo Cipullo創作由兩個堅固拱形以螺絲鎖緊才構成LOVE橢圓手環，不分性別又富含象徵意義，是經典中的經典，品牌推出不同材質與多種鑲嵌鑽石等豐富款式，無論是單戴、疊搭或與最新LOVE Unlimited軟鍊手環一起佩戴，都時髦有型。





▲卡地亞Panthère C de Cartier美洲豹小型款手提包與美洲豹太陽眼鏡，為穿搭增添摩登氣息。

精緻配件與香氛融入品味生活

卡地亞除了腕錶與珠寶襯托佩戴者的自信風采，結合品牌經典元素的精緻配件與香氛也融入日常，彰顯非凡品味。時而霸氣、時而俏皮的美洲豹即躍上Panthère C de Cartier美洲豹小型款手提包，成為搶眼的C字扣環裝飾，配上美洲豹系列太陽眼鏡，盡顯野性迷人的多面魅力。





▲卡地亞Panthère de Cartier美洲豹香水融入日常品味生活。

美洲豹的靈動姿態與神秘氣息也啟發卡地亞香水創作，La Panthère美洲豹系列匯聚香精、濃香水和淡香水，交織出西普調的神秘芬芳，於新春之際送禮自用兩相宜，以香氛展開新一年的質感生活。

