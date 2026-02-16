壓歲錢別急著花！用3招升級成「錢母」　加一動作旺整年

▲壓歲錢養成錢母，充滿新年儀式感。（圖／Unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

農曆春節除夕夜領到壓歲錢後，別急著花掉或只是塞進枕頭下「壓歲」。民俗專家建議，只要透過簡單的 3 招，就能將手邊的紅包升級為「錢母」，為自己養出滾滾財氣，讓新的一年好運旺整年。

第一招：168 銅板招財術（隨身帶）

象徵新的一年「一路發」，民眾需準備 2 枚 50 元、6 枚 10 元以及 8 枚 1 元硬幣，總額剛好為 168 元。專家建議，硬幣使用前最好先洗淨，若能使用「雨水」或財神廟求來的「財水」浸泡淨化，效果更佳。將這些硬幣裝入紅包袋後隨身攜帶，便能成為強力的隨身錢母，隨時吸納財氣。

第二招：枕頭養氣術（睡財氣）

這招能讓財氣越來越旺，挑選一張 100 元、500 元或 1000 元的紙鈔，搭配一張寫上「滿」字的黃紙，一同裝進紅包袋內，並將其壓在枕頭下方。

＊效期可維持一年，一年後這筆錢可存入銀行或用於投資，延續財運。若想加強效果，這兩包錢母（隨身 168 與枕頭下紅包）可帶至財神廟或土地公廟，在主爐順時針繞三圈過火加持。

第三招：數字諧音發財術（放錢包）

利用硬幣的數量與諧音討吉利，可二擇一執行，放入錢包當作年度發財金：

＊ 十全十美法： 在紅包袋內裝入 10 枚 10 元銅板，象徵「十全（錢）十美」，招財納福。

＊ 五錢運財法： 取台語「有錢」的諧音，選擇 「5 元 + 1 元」或「50 元 + 10 元」 這種「一金一銀」的硬幣組合，放入除夕夜收到最大包的紅包袋中，接著將紅包袋折成 5 摺，放進錢包隨身攜帶。