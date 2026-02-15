施華洛世奇水晶駿馬奔騰　擺件閃爆身價高達70萬

▲施華洛世奇奔騰駿馬擺件，25,000元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）迎接2026乙巳馬年，捕捉象徵著自由、活力的駿馬姿態，呈現能為空間增添氣勢的駿馬擺件，主打的奔騰駿馬擺件巧妙展現馬兒躍向空中的瞬間，其鬃毛與長尾如迎風揚起，生動傳遞出自由不羈的生肖精神；而更奢華的版本Crystal Myriad擺件，大理石底座則細膩刻畫了祥雲圖案，駿馬則由工匠耗時約234小時手工鑲嵌超過 24,500顆施華洛世奇水晶，方能成就如此流光溢彩的視覺饗宴，身價高達70萬元。





▲鑲嵌超過24,500顆施華洛世奇水晶的Crystal Myriad騰躍駿馬擺件，700,000元。

施華洛世奇水晶同時推出入門款的Asian Symbols小馬擺件，可愛風格設計令人莞爾；除了生肖設計，品牌也以諧音創作「百財」臨門擺件，選用透明與翠綠色施華洛世奇水晶交織雕琢成白菜造型，透過54個精巧切割面精準捕捉並折射光影，展現出優雅且細膩的層次感。





▲施華洛世奇Asian Symbols可愛小馬擺件，6,300元。





▲施華洛世奇Asian Symbols百財臨門擺件，9,500元。

珠寶品牌點睛品則採用黃金打造駿馬奔騰足金擺件，同樣是躍起之姿，栩栩如生，包括馬鞍等細節設計都彰顯品牌細膩黃金工藝，由於金價位居高點，此華麗擺件定價依金價波動而異，可以肯定的是作為空間佈置配件，金馬氣勢非凡。





▲點睛品駿馬奔騰足金擺件相當貴氣。（圖／點睛品提供）