面臨「戀愛倦怠」卻又捨不得放手？3個方法重拾最初的悸動

記者李薇／台北報導　圖／netflixkr IG

不少情侶在經歷一段長久而穩定的戀愛後，往往會走進所謂的「倦怠期」，不再像熱戀時那樣心動，卻又捨不得放手，其實這樣的平淡並不一定代表感情變質，而是關係進入不同階段的自然現象，如何度過這段時光，往往決定了感情能否走得更遠。

1.接受「不心動」也是感情的一部分

很多人在倦怠期最焦慮的，是發現自己不再天天想著對方或少了戀愛初期的激情，但其實長久關係本來就會從心動走向安定，與其逼自己找回當初的感覺，不如練習接受當下的狀態，理解陪伴與默契本身也是一種深層的愛，甚至會比轟轟烈烈的愛戀走得更長久。

2.為關係創造微小的新刺激

不需要大張旗鼓地製造驚喜，反而是一些日常的小改變更有力量，例如：一起嘗試沒吃過的餐廳、臨時安排一趟短程旅行或交換彼此最近想學的事情，這些微小的新鮮感，能打破一成不變的節奏，重新喚醒對彼此的好奇心，甚至可以發掘另一半新的閃光點，增進彼此的感情。

3.把重心拉回自己身上

倦怠期常讓人把注意力全部放在「我們怎麼了」，卻忽略了自己的狀態，試著把時間投資在個人成長、興趣或生活目標上，當你重新感受到生活的豐富與自信，反而能讓關係回到更健康的平衡，而不是被情緒與焦慮牽著走。

