5款香水新品日常、約會推薦　瑪丹娜性感回歸D＆G、D'ORSAY空氣都甜了

▲Madonna與演員Alberto Guerra共同演繹The One唯我香氛系列全新形象廣告。（盧亞提供）



圖文／鏡週刊

香氣，往往在我們還沒意識到前，就已經留下痕跡。它貼近肌膚，也悄悄走進生活空間，記錄情感流動的溫度，與時間停留的方式。有人用氣味收藏一段關係，有人藉香氛形塑自我輪廓，無需言語，存在感已然成立。當香氣成為日常的一部分，它不再只是選擇，而是一種被記住的狀態—柔軟、親密，卻始終真實。

霸氣難忽視

DOLCE & GABBANA Beauty宣布The One唯我香氛系列開啟全新篇章，邀請橫跨世代、持續影響流行文化的傳奇女神Madonna（瑪丹娜）擔任全球形象代言人，並攜手演出Netflix《毒梟：墨西哥》的演員Alberto Guerra重新詮釋自2006年推出、已成為經典的義式魅力。The One象徵忠於自我、無畏展現的態度，而形象大片展現了強烈誘惑張力的情欲敘事與不可忽視的存在感，藉由瑪丹娜注入更鮮明的性感能量，宣告氣場即是宣言的全新時代。

▲唯我女性極致淡香精以粉紅胡椒為前調，中調為茉莉，搭配香草後調。NT$3,600／30ml、NT$5,400／50ml、NT$7,000／75ml。（盧亞提供）

▲唯我男性香精由黑胡椒揭開序幕，中調為勞丹脂，最後以菸草作為後調收尾。NT$4,200／50ml、NT$5,700／100ml。（盧亞提供）

皮革新風味

2026年初，DIOR香水創意總監Francis Kurkdjian以經典Saddle馬鞍包為靈感，賦予皮革香調全新詮釋，推出迪奧香氛世家首款皮革調作品「皮革木語香氛」。不同於傳統皮革香氛常見的濃烈煙燻與厚重動物氣息，新作選擇以清澈白花與溫潤木質為主軸，打造更輕盈、貼膚的現代氣味，為皮革香氛寫下優雅而現代的新篇章。

▲迪奧香氛世家皮革木語香氛。NT$6,700／50ml、NT$10,900／100ml、NT$16,100／200ml。（DIOR提供）

▲（左）高訂旅行隨身瓶套（馬鞍） NT$7,600、（右）高訂香氛瓶蓋（馬鞍） NT$2,800（DIOR提供）

純粹生活感

在香氛市場飽和的狀態下，也許你想要找一個生活化卻又帶點性感、和衣櫃中條紋衫毫無違和感的香氣？設計師Agnès說：「我不喜歡香水在我離開後，氣味還殘留在房間裡； 我想要的是細膩、輕柔、自然貼近生活的真實氣味。」終於，嘗試到第68版之後，為agnès b.全新香氛Le Parfum定調，以丁香花為主軸的兩款香水與香精，帶來低調卻有餘韻的嗅覺記憶。

▲agnès b.推出名以丁香花為延伸的Le Parfum香精（左，NT$1,790／40ml）與L'Eau香水（右，NT$3,390／100ml）。（agnès b. Taiwan提供）

▲Agnès女士想要打造生活化又帶點性感的香氛。（agnès b. Taiwan提供）

空氣都甜了

法國香氛品牌D'ORSAY將香氣化作戀人之間的暗語，推出全新居家香氛系列，延續品牌自19世紀以來對愛情、親密關係與未說出口情感的書寫。這一次，香氣不再只停留於肌膚，而是緩緩滲入生活空間，成為空氣中低聲訴說的情書，以時間為名，從午夜到清晨、午後到深夜，為日常留下只屬於你我的記憶。

▲法國香氛品牌D'ORSAY繼肌膚香氛之後，正式推出全新居家香氛系列，包含4款蠟燭與1款擴香。（10X提供）

▲D'ORSAY香氛蠟燭以法國製作的非凡工藝，讓香氣成為空間藝術。（10X提供）

▲D'ORSAY室內擴香以光澤奪目的金色瓶蓋環抱著向外散開的藤枝，呈現熠熠生輝的視覺效果。NT$6,800／250ml。（10X提供）

浪漫不用說

是一種浪漫吧？來自韓國的SW19被譽為「最具敘事感的小眾香氛品牌」，用創辦人住過的溫布頓郵遞區號命名，並以時間作為核心軸線，透過窗外的溫布頓公園在不同時間給人的感受和情緒，作為調香靈感。全新推出的首爾系列則以清早6點的韓屋木香、以及午夜首爾夜生活的濃甜香氣，增添迷人的深度。

▲SW19首爾系列Midnight午夜香氛（上）、6am清晨香氛（下）。各NT$7,980／100ml。（PLAISIR提供）

▲SW時間香氛系列8am淡香精以雪滴花與沉香描繪倫敦清晨時分。NT$2,880／50ml。（PLAISIR提供）

▲枕香與空間噴霧。各NT$1,080。（PLAISIR提供）

更多鏡週刊報導

靚鑑賞／2026時尚白皮書

靚鑑賞／混得好啊 !

靚鑑賞／Bye bye 2025 !