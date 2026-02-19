網球球后AP名錶、愛馬仕是標配　超難買的熱門款她都有

▲莎巴蓮卡是當今網球世界球后，佩戴AP皇家橡樹系列玫瑰金全鑽錶相當貴氣。（圖／翻攝arynasabalenka IG）

記者陳雅韻／台北報導

當今網球世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka），坐擁大滿貫女單4冠，廣告代言隨之而來，逐步累積豐厚身家，她出門的「標配」有兩大精品，一個瑞士名錶AP（Audemars Piguet，愛彼），另一重要配件則是愛馬仕（Hermès）包，隨著服裝色系變換款式，精品收藏陣容豐富。

▲莎巴蓮卡出戰2026年澳洲網球公開賽，從Nike球衣到珠寶、名錶都非常搶眼。（圖／翻攝arynasabalenka IG）

莎巴蓮卡於1月澳洲網球公開賽期間，佩戴AP要價3,466,000元的Royal Oak皇家橡樹系列藍陶瓷雙擺輪鏤空錶，以及紐約品牌Material Good依她對海洋與網球的熱愛所訂製的成套珠寶，足見她對於穿搭相當講究；而她的AP收藏不僅於此，還曝光過鑲嵌彩色寶石的皇家橡樹彩虹錶圈款、全鑲鑽計時碼錶等，款款都是奢華之作。





▲莎巴蓮卡於澳網期間戴AP皇家橡樹藍陶瓷雙擺輪鏤空錶3,466,000元與Material Good訂製珠寶。（圖／翻攝arynasabalenka IG）

愛馬仕也是莎巴蓮卡愛牌，翻開她的出遊照，清一色都是拎愛馬仕包，擁有經典凱莉包、柏金包與矜貴的鱷魚皮款式，熱門的機車夾克啟發、飾以Chaîne d’ancre錨鍊鍊條和鎖頭細節的黑色Volupto小牛皮Rock柏金包，也在她的收藏之列。





▲莎巴蓮卡是愛馬仕擁護者，抱著呼應服裝色系的藍色柏金包。（圖／翻攝arynasabalenka IG）





▲莎巴蓮卡也擁有愛馬仕鱷魚皮柏金包。（圖／翻攝arynasabalenka IG）





▲愛馬仕限量版黑色Volupto小牛皮Rock柏金包也在莎巴蓮卡收藏之列。（圖／翻攝arynasabalenka IG）