4款吉祥水果推薦　諧音寓意討喜不踩雷

▲春節,走春,伴手禮,水果,拜年。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

▲過年去親友家拜訪，選水果有學問，小心別踩雷。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

農曆春節期間，許多民眾會前往親友家中拜年，為了展現禮數，「伴手禮」的選擇至關重要。其中，「水果」因具備健康、實用且不佔空間的特性，被視為最安全也不失禮的選擇。特別是以下4類水果，不僅營養價值高，更因其名稱諧音帶有吉祥寓意，成為新春送禮的熱門首選。

蘋果
蘋果諧音象徵「平平安安」，其討喜的紅色外觀與大眾接受度極高的口感，在春節期間特別應景，是老少咸宜的送禮基本款。

▲水果。（圖／unsplash）

▲蘋果禮盒適合過年送禮。

柑橘與水梨
柑橘類與水梨類水果寓意「大吉大利」。其中，柑橘產品種類豐富、購買便利，其金黃色的外皮更象徵著「發大財」的好兆頭，是相當保險且受歡迎的選擇。

▲水果。（圖／unsplash）

▲柑橘大吉大利。

鳳梨
鳳梨的台語諧音為「旺來」，帶有興旺、好運來的吉祥之意，這已是台灣民眾彼此間的默契。加上其金黃色的外皮如同「黃金萬兩」，被視為極具福氣的象徵。

▲水果。（圖／unsplash）

▲鳳梨有旺來之意。

棗子
棗子的諧音可解讀為「找到幸福」，對於單身親友是一份溫暖的祝福；同時也有「早生貴子」的寓意，非常適合送給新婚夫妻。此外棗子口感清脆、甜度適中，不易膩口。

▲各類棗子也很適合拜年。（圖／翻攝自維基百科）

除了上述4款水果，正值產季的櫻桃與草莓，因色澤呈現喜氣的鮮紅色，加上單價較高、體面大方，也是許多民眾春節送禮的熱門品項。

關鍵字：

春節, 拜年, 伴手禮, 送禮, 水果, 蘋果, 柑橘, 鳳梨, 棗子, 吉祥話

