小資族最愛質感美包清單　雲朵肩背包、蝴蝶結手提包不用2千就買到

▲5款質感平價包款。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

近年質感平價包款真的越來越強，設計、材質與細節完全不輸精品，價格卻超親民，不只好看、百搭，還能一包多用，重點是背出去要有「看起來很貴」的氣場。這次就來分享5款私心會想掏錢的勸敗清單，請立刻收藏！

質感平價包款：ROBINMAY 1840 抓皺肩背包

這顆包完全命中近年最紅的「柔軟大包」趨勢。包口大膽的抓皺設計，讓整體線條看起來成熟又有份量感，搭配柔軟光滑的頭層皮革，視覺效果直接拉到高級區。磁吸封口好開好拿，內層還貼心配置兩個口袋，收納不混亂。更別說它的超大容量，薄外套、折疊傘、小水壺通通塞得下，實用度滿分。

▲ROBINMAY 1840 抓皺肩背包（頭層皮）／3,980元。（圖／品牌提供）

質感平價包款：ROBINMAY 1510 雲朵肩背包

偏好線條更柔和、帶點慵懶感的包型，這顆雲朵肩背包絕對會讓你一秒淪陷。包身左右與磁扣自然形成的摺痕，打造出像雲朵一樣的曲線輪廓，隨性卻不邋遢。可調式肩帶加上延伸背帶，肩背、斜背自由切換，通勤與週末都能駕馭。

▲ROBINMAY 1510 雲朵肩背包（頭層皮）／3,480元（圖／品牌提供）

▲ROBINMAY 1510 雲朵肩背包（頭層皮）／3,480元（圖／品牌提供）

質感平價包款：CHARLES & KEITH Hazel 蝴蝶結手提包

這顆Hazel蝴蝶結手提包則是把甜美拿捏在不過分的範圍內，流暢的弧形剪裁加上精緻蝴蝶結細節，奶油色調讓整體看起來溫柔又高級，無論搭洋裝或簡約牛仔褲都很加分。價格更是甜到不行、不到2千就買到，直接手刀下單很可以。

▲CHARLES & KEITH Hazel 蝴蝶結手提包／1,990元。（圖／品牌提供）



質感平價包款：CHARLES & KEITH Sammie 抽繩手提包

想要更輕盈、甜美一點的選擇，這款Sammie抽繩手提包就是一背就很溫柔的存在。淡粉色搭配柔軟材質與自然垂墜的抽繩結構，簡單卻充滿現代感，特別適合春夏或約會穿搭。價格只要2千初收，完全不用猶豫、荷包不心痛。

▲CHARLES & KEITH Sammie 抽繩手提包／2,190元。（圖／品牌提供）

▲CHARLES & KEITH Sammie 抽繩手提包／2,190元。（圖／品牌提供）

質感平價包款：PEDRO Lia保齡球包

偏好俐落中性風格的人、選PEDRO Lia保齡球包正解。以柔軟折疊結構重新詮釋經典保齡球包輪廓，單色設計簡約耐看，線條乾淨卻很有雕塑感。雙提手搭配可拆式肩帶，實用又有造型變化，上班、約會也不突兀的萬用款。

▲PEDRO Lia保齡球包／3,190元。（圖／品牌提供）



延伸閱讀

▸ 為救人脫下面罩殉職！詹能傑暖舉曝光 同月同日生同袍哽咽：你真的太衝了

▸ 打火英雄詹能傑救人殉職！曾因「穿制服買便當」遭網友亂公審

▸ 原始連結