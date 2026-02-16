fb ig video search mobile ETtoday

淺眠睡不好？掌握「5吃4不碰」原則　讓你一覺到天亮

>

▲▼助眠。（圖／Unsplash）

▲「一覺到天亮」對現代人來說已成為奢求。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人習慣晚睡，想要有一段安穩且深沉的睡眠並不是件容易的事情，睡前除了降低電子產品使用，保持房間昏暗外，飲食方面也該特別留意，掌握「5吃4不碰」原則，助你一覺到天明。

#含有色胺酸食物

像是香蕉、牛奶、火雞肉、堅果都是好選擇，色胺酸是一種氨基酸，能促進血清素（快樂激素）和褪黑激素（睡眠激素）的生成，有助於調節生理時鐘。

▲▼掌握「5吃4不碰」原則　讓你一覺到天亮 。（圖／Unsplash）

▲杏仁能幫助放鬆，穩定神經系統。

#富含鎂的食物

舉凡杏仁、菠菜、南瓜子等，鎂能放鬆肌肉，穩定神經系統，降低焦慮，促進更深層次的睡眠。

#小量碳水化合物

像是全穀麥片、燕麥片，小量的碳水能提升血清素水平，讓人感到平靜，幫助入睡。

▲▼掌握「5吃4不碰」原則　讓你一覺到天亮 。（圖／Unsplash）

▲蜂蜜水是睡前的好選擇。

#蜂蜜

蜂蜜能夠促進胰島素釋放，加速色胺酸進入大腦，幫助更快入睡。

#櫻桃或櫻桃汁

櫻桃中含有富含天然褪黑激素，能有效調整睡眠週期。

▲▼掌握「5吃4不碰」原則　讓你一覺到天亮 。（圖／Unsplash）

▲咖啡因飲料睡前應避免。

除了補充以上5大食物，以下4大類食物也需要避免，睡前應避免飲用含咖啡因飲料，如咖啡、茶、可樂，或高糖食品，以上都會刺激神經系統，影響入睡。另外含高脂肪高鹽分食物也應避免睡前食用，可能引起消化負擔或不適。

關鍵字：

標籤:睡眠飲食, 助眠食物, 色胺酸, 褪黑激素, 睡前禁忌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

比起群聚更愛獨處的三大星座！TOP 1自己更有踏實感　靠沉澱與自律來成長

比起群聚更愛獨處的三大星座！TOP 1自己更有踏實感　靠沉澱與自律來成長

「國民調味料」竟是除垢利器網實測有效　不鏽鋼水槽煥然一新

「國民調味料」竟是除垢利器網實測有效　不鏽鋼水槽煥然一新

亞洲首富妻「錶王」是標配　帶孫子千萬珠寶錶上手

亞洲首富妻「錶王」是標配　帶孫子千萬珠寶錶上手

年假小心發福！最易發胖星座Top3公開　看看你上榜了嗎？ 壓歲錢別急著花！用3招升級成「錢母」　加一動作旺整年 馬年「初一開賣」福袋整理　84.9萬汽車、66萬商務艙現場抽 馬年想轉運不用等開工！年假養成這5個習慣　讓運勢越來越好 衣櫃打理3種單品不要再買：材質差、難搭配都NG！ 萬寶龍鋼筆精雕天馬迎新年　駿馬筆記本、袖扣配成套秀好品味 馬年新鞋盤點！PUMA薄底「招桃粉」新色、鬼塚虎MEXICO 66馬蹄鞋墊超喜氣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面