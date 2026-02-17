初二回門攻略！兩樣「開運好物」帶回家　不僅討喜更能招財

▲回娘家記得幾項習俗，討個好吉利。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核，pakutaso、unsplash、pixabay））



記者蔡惠如／綜合報導

農曆大年初二是出嫁女兒帶著女婿回娘家團聚的日子，俗稱「歸寧」或「迎婿日」。在這個充滿溫馨氛圍的時刻，除了歡聚之外，其實也隱藏著一些傳統禮俗禁忌與開運小撇步。若能稍微留意以下四個重點，不僅能討個好彩頭，也能讓長輩更加安心開心。

其實禁忌另一面也是「禮俗」，在一年的開頭，無論是要訪親人或是朋友聚會，都希望大家開開心心，帶來一些好彩頭，所以知道禮俗等同知道禮數，雖說不需太過沈迷，不過讓大家都能在一年開頭有良好感受也很好，民俗專家表示，回娘家有幾個重點需要注意。

穿搭講究喜氣明亮

新春期間返家，建議穿著色彩鮮豔或全新的衣物，象徵新的一年朝氣蓬勃。若平時不習慣穿著大紅大紫，也可利用亮色系的飾品或配件點綴。應盡量避免「全身黑」或「全身白」的打扮，以免讓長輩覺得不吉利或觸犯忌諱。

備妥伴手禮與紅包禮數

攜帶禮物返家不僅是基本禮貌，更深層的含義是向父母傳遞「自己在夫家過得很好」的訊息，讓長輩放心。合適的伴手禮也能成為聊天話題，活絡氣氛。在紅包方面，務必遵守「雙數」原則，並避開數字「4」結尾以及「3,000元」這個單數意涵較重的金額。

午時前回門

傳統上認為「午時」（上午11點）前是最佳的回門時間。由於回娘家的重頭戲通常是午餐，早點抵達能有更多時間與家人敘舊話家常。雖然古禮有「下午3點前需離開」的說法，但隨著現代交通便利，留下來共進晚餐也是沒問題的。

回家當個「掌上明珠」就好

習俗上說女兒回娘家不能掃地、洗衣，否則會把娘家的財氣掃走。其實這項禁忌背後的溫暖含意，是父母捨不得女兒平日在夫家操勞，希望女兒回家能好好休息、只需負責吃喝談天即可，不必動手做家事。

【開運小撇步】 如果想進一步為娘家增添好運，民俗專家建議可以挑選含有「花生」元素的伴手禮，取其「長壽」的吉祥寓意。若在家中煮湯圓來吃，象徵圓滿團圓，選擇芝麻或花生內餡，更代表著「吃進金銀」，讓新的一年福氣滿滿。