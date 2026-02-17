fb ig video search mobile ETtoday

初二回門攻略！兩樣「開運好物」帶回家　不僅討喜更能招財

>

▲春節,過年,回娘家。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

▲回娘家記得幾項習俗，討個好吉利。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核，pakutaso、unsplash、pixabay））

記者蔡惠如／綜合報導

農曆大年初二是出嫁女兒帶著女婿回娘家團聚的日子，俗稱「歸寧」或「迎婿日」。在這個充滿溫馨氛圍的時刻，除了歡聚之外，其實也隱藏著一些傳統禮俗禁忌與開運小撇步。若能稍微留意以下四個重點，不僅能討個好彩頭，也能讓長輩更加安心開心。

其實禁忌另一面也是「禮俗」，在一年的開頭，無論是要訪親人或是朋友聚會，都希望大家開開心心，帶來一些好彩頭，所以知道禮俗等同知道禮數，雖說不需太過沈迷，不過讓大家都能在一年開頭有良好感受也很好，民俗專家表示，回娘家有幾個重點需要注意。

過年,禁忌,習俗,回娘家（圖／取自免費圖庫pexels）

穿搭講究喜氣明亮
新春期間返家，建議穿著色彩鮮豔或全新的衣物，象徵新的一年朝氣蓬勃。若平時不習慣穿著大紅大紫，也可利用亮色系的飾品或配件點綴。應盡量避免「全身黑」或「全身白」的打扮，以免讓長輩覺得不吉利或觸犯忌諱。

▲春節,過年,回娘家。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

備妥伴手禮與紅包禮數
攜帶禮物返家不僅是基本禮貌，更深層的含義是向父母傳遞「自己在夫家過得很好」的訊息，讓長輩放心。合適的伴手禮也能成為聊天話題，活絡氣氛。在紅包方面，務必遵守「雙數」原則，並避開數字「4」結尾以及「3,000元」這個單數意涵較重的金額。

▲▼ 家庭 。（圖／取自免費圖庫xFrame）

午時前回門
傳統上認為「午時」（上午11點）前是最佳的回門時間。由於回娘家的重頭戲通常是午餐，早點抵達能有更多時間與家人敘舊話家常。雖然古禮有「下午3點前需離開」的說法，但隨著現代交通便利，留下來共進晚餐也是沒問題的。

回家當個「掌上明珠」就好
習俗上說女兒回娘家不能掃地、洗衣，否則會把娘家的財氣掃走。其實這項禁忌背後的溫暖含意，是父母捨不得女兒平日在夫家操勞，希望女兒回家能好好休息、只需負責吃喝談天即可，不必動手做家事。

▲▼過年,新年,家用品,保存,家事,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

【開運小撇步】 如果想進一步為娘家增添好運，民俗專家建議可以挑選含有「花生」元素的伴手禮，取其「長壽」的吉祥寓意。若在家中煮湯圓來吃，象徵圓滿團圓，選擇芝麻或花生內餡，更代表著「吃進金銀」，讓新的一年福氣滿滿。

▲▼營養師教你湯圓「這樣吃」不發胖 。（圖／Unsplash）

關鍵字：

回娘家, 歸寧, 伴手禮, 開運, 春節

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

「國民調味料」竟是除垢利器網實測有效　不鏽鋼水槽煥然一新

「國民調味料」竟是除垢利器網實測有效　不鏽鋼水槽煥然一新

2026泰國必買包包推薦！12個不買後悔的精緻小眾品牌

2026泰國必買包包推薦！12個不買後悔的精緻小眾品牌

不小心吃太多？營養師推薦5款「燃脂食物」　剷平小腹超有感

不小心吃太多？營養師推薦5款「燃脂食物」　剷平小腹超有感

馬年「初一開賣」福袋整理　84.9萬汽車、66萬商務艙現場抽 初一至初五「旺財指南」一次看　別吃稀飯、睡太少避禁忌 比起群聚更愛獨處的三大星座！TOP 1自己更有踏實感　靠沉澱與自律來成長 2026財運爆發三大星座！TOP 1根本暴富主場　越穩越賺輕鬆累積滿滿財富 年假小心發福！最易發胖星座Top3公開　看看你上榜了嗎？ 亞洲首富妻「錶王」是標配　帶孫子千萬珠寶錶上手 5個小習慣培養氣質　不用靠精品也有氣場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面