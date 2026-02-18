春節連假閱讀書單　不妨參考誠品職人票選3大年度必讀好書

▲連假想看書有好選擇。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

農曆春節長達 9 天的連假即將到來，除了與家人團聚，許多民眾也喜歡趁著假期閱讀充電。若還在猶豫該讀哪本書，不妨參考由千名書店職人票選出的最新「誠品閱讀職人大賞」得獎名單，從療癒繪本、寫實台漫到探討女性議題的散文，為新的一年注入閱讀能量。

首位繪本雙料冠軍：把煩惱變成香菇吃掉

今年最大亮點為台灣繪本作家朱品璇的《我的頭頂長了一朵香菇》，一舉拿下「年度新人」與「最想說服爸媽買」雙項大獎，這也是該獎項設立以來首位包辦雙獎的繪本作品 。故事描述主角鴨子頭上長出一朵由煩惱化成的香菇，越想忘記、香菇反而長得越大。

作者以幽默童趣的視角將壓力具象化，不僅適合親子共讀學習情緒覺察，也療癒了無數成年讀者 。朱品璇獲獎時更幽默表示：「如果將生活裡的小困擾當作香菇的話，說不定就可以拔下來了呢。」

年度最期待作家：台漫《間隙》獲是枝裕和推薦

本屆得主高妍以作品《間隙》獲選 。該書改編自作者真實生命經驗，以細膩筆觸描繪台灣女生的成長歷程，探討親情與自我認同，不僅獲得職人盛讚分鏡表現優秀，更曾獲日本名導是枝裕和大力推薦 。作者高妍表示，會銘記前輩的教誨，持之以恆地做好漫畫創作這件事 。

書店職人最想賣：獻給所有長女的《長女病》

獲得「書店職人最想賣」大獎的則是張慧慈的《長女病》 。作者從自身與母親同為長女的視角出發，深入觀察亞洲家庭中長女背負的期待與標籤，引起廣大女性讀者與職人的共鳴 。該書已突破 8 刷，並將發行韓文與越南文版，被職人譽為推薦給每位女性讀者的年度必讀好書，許多讀者讀完後表示「後勁超強」、「知道自己不是一個人」 。

配合得獎名單公佈，「誠品閱讀職人大賞」得獎書展也從即起至 2／28 同步展開。

