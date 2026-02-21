fb ig video search mobile ETtoday

太陽能錶環保又方便　四大品牌人氣款出列

▲▼太陽能錶 。（圖／公關照）

▲韋禮安佩戴CITIZEN以鳴月為題的全球電波月相錶BY1035-56L。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

環保意識抬頭，無需裝載電池、靠太陽光儲存動能的太陽能錶深受歡迎，《ET Fashion》盤點CITIZEN、Seiko、Tissot（天梭表）、G-SHOCK等四大品牌熱賣第一名的錶款，趁開春之際夯錶上手，展開充滿能量的一年。

▲▼太陽能錶 。（圖／公關照）

▲CITIZEN熱賣的全球電波月相錶BY1035-56L，25,800元。

CITIZEN
以先進光動能技術聞名的CITIZEN，人氣第一名的光動能錶為男錶代言人韋禮安的廣告款全球電波月相錶BY1035-56L，以鳴月為題的設計呈現BIP黑色不鏽鋼錶殼錶帶與宛如大海的深藍面盤，6時位置的月相盤展現金黃明月、雲層與明月倒影，展現紳士風格，而強大的內在更擄獲錶迷的心，除可接收電波塔發送訊號精準對時外，還能自動精準計算月相變化，並具萬年曆功能。

▲▼太陽能錶 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex Speedtimer計時碼錶SSC813P1採用V192太陽能機芯，24,500元。（圖／Seiko提供）

Seiko
擁有「熊貓面」的Prospex Speedtimer太陽能計時碼錶SSC813P1，是Seiko Prospex系列中最熱銷的太陽能錶，外型延續品牌在1960年代初期進入專業計時領域的設計精髓，錶殼忠於原版設計但結合髮絲紋及光滑拋光，更具摩登氣息，內載V192太陽能機芯，只要日常光線即可充電，滿電後可提供約6個月長效動力。

▲▼太陽能錶 。（圖／公關照）

▲天梭PRC 100 Solar太陽能腕錶，15,500元。（圖／天梭表提供）

Tissot
天梭表去年發表十二邊形錶圈的PRC 100 Solar太陽能腕錶，成功打響名號，因為配備先進的Lightmaster太陽能技術，自然光和人造光穿過藍寶石水晶鏡面時，會被下方所搭載近乎透明的蜂巢結構透明太陽能板吸收轉換為電能，照光10分鐘即可提供1日電池續航，且品牌提供3年保固，展現對持久耐用的承諾。

▲▼太陽能錶 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK Full Metal系列GMW-B5000BT-1，18,500元。（圖／G-SHOCK提供）

G-SHOCK
Full Metal全金屬系列是G-SHOCK多年來備受粉絲喜愛的產品線，當中方形錶GMW-B5000BT-1由於造型經典，且搭載Tough Solar太陽能電力系統與Mobile Link手機連結功能，可透過Bluetooth®與智慧型手機配對，並藉由CASIO WATCHES App自動校準時間，且具耐衝擊、多元鬧鈴、碼錶與防水200米等十實用性能，內外兼具而成為品牌高人氣太陽能錶。
 

太陽能錶, 光動能錶, CITIZEN, Seiko, Tissot, 天梭表, CASIO, G-SHOCK

