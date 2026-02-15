fb ig video search mobile ETtoday

洗走霉運！3款質感又環保的香氛洗沐　為好運到來加持能量

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

新年即將到來，想要讓自己迎接好運氣，不妨透過洗澡來加持，不只是清潔身體，更像是一場溫柔的重置儀式，讓熱水帶走一天的壓力與低潮，也把霉運一併沖走，重新迎接清爽、輕盈與好能量的自己，近期就推薦多款洗沐單品，賦予自己一個全新好狀態。

＃迪奧 沉香玫瑰木香氛潔膚露，300ml、售價2450元

迪奧,SAWAA,大春煉皂,保養,美妝。（圖／品牌提供）

迪奧頂級的香氛世家系列擁有多款香氣與身體保養系列，在2026年進行質感更新，選用更加環保可循環利用的玻璃瓶設計，透過補充包的填補，降低垃圾製造，同時沉香玫瑰木、鑲銀木兩款香氣也增加了身體保養，其中，沉香玫瑰木以沈穩的木質調製作，非常給人靜心、穩定的療癒感受。

＃SAWAA 微光洗沐組，售價2300元

迪奧,SAWAA,大春煉皂,保養,美妝。（圖／品牌提供）

質感系MIT保養品牌SAWAA以旗下熱賣洗沐系列打造微光洗沐組，內含黑杉微光香氣的靜心安恬身體乳、波光沐浴露，精油調配的自然感香氣，選用添加高濃度「酒釀酵母」與天然植萃成分，搭配維生素B5以及紅葡萄藻、專利海藻醣Tornare，可以賦予肌膚溫柔潔淨的感受。

＃大春煉皂 金郁圓滿三入禮盒，售價1100元

迪奧,SAWAA,大春煉皂,保養,美妝。（圖／品牌提供）

以製皂為基礎的大春煉皂不僅運用創意將洗沐融入日常，更將旗下產品不斷更新，採用「RSPO 永續發展認證棕櫚油」來製作，更加環保愛護地球，在新春時節更是打造古銅幣皂、古韻銀兩皂、古藏金元寶皂組成的禮盒，自己用招來好財運，也很適合送禮。

關鍵字：

迪奧, SAWAA, 大春煉皂, 保養, 美妝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

比起群聚更愛獨處的三大星座！TOP 1自己更有踏實感　靠沉澱與自律來成長

比起群聚更愛獨處的三大星座！TOP 1自己更有踏實感　靠沉澱與自律來成長

年假小心發福！最易發胖星座Top3公開　看看你上榜了嗎？

年假小心發福！最易發胖星座Top3公開　看看你上榜了嗎？

衣櫃打理3種單品不要再買：材質差、難搭配都NG！

衣櫃打理3種單品不要再買：材質差、難搭配都NG！

「國民調味料」竟是除垢利器網實測有效　不鏽鋼水槽煥然一新 5個小習慣培養氣質　不用靠精品也有氣場 過年訂位一位難求！2026年雙北人氣年菜必吃推薦　在地人私藏清單曝光 柯佳嬿親授頭皮養髮心法！從日常養出輕盈豐盈髮　換季掉髮、扁塌一次解 5款「旺運植栽」擺對位置財氣大開　讓你富貴一整年 好運上線！馬年「新春限定美妝」登場　讓保養超有儀式感 星巴克2／12起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶情人節

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面