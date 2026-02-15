洗走霉運！3款質感又環保的香氛洗沐　為好運到來加持能量

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

新年即將到來，想要讓自己迎接好運氣，不妨透過洗澡來加持，不只是清潔身體，更像是一場溫柔的重置儀式，讓熱水帶走一天的壓力與低潮，也把霉運一併沖走，重新迎接清爽、輕盈與好能量的自己，近期就推薦多款洗沐單品，賦予自己一個全新好狀態。

＃迪奧 沉香玫瑰木香氛潔膚露，300ml、售價2450元

迪奧頂級的香氛世家系列擁有多款香氣與身體保養系列，在2026年進行質感更新，選用更加環保可循環利用的玻璃瓶設計，透過補充包的填補，降低垃圾製造，同時沉香玫瑰木、鑲銀木兩款香氣也增加了身體保養，其中，沉香玫瑰木以沈穩的木質調製作，非常給人靜心、穩定的療癒感受。

＃SAWAA 微光洗沐組，售價2300元

質感系MIT保養品牌SAWAA以旗下熱賣洗沐系列打造微光洗沐組，內含黑杉微光香氣的靜心安恬身體乳、波光沐浴露，精油調配的自然感香氣，選用添加高濃度「酒釀酵母」與天然植萃成分，搭配維生素B5以及紅葡萄藻、專利海藻醣Tornare，可以賦予肌膚溫柔潔淨的感受。

＃大春煉皂 金郁圓滿三入禮盒，售價1100元

以製皂為基礎的大春煉皂不僅運用創意將洗沐融入日常，更將旗下產品不斷更新，採用「RSPO 永續發展認證棕櫚油」來製作，更加環保愛護地球，在新春時節更是打造古銅幣皂、古韻銀兩皂、古藏金元寶皂組成的禮盒，自己用招來好財運，也很適合送禮。