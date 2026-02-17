初一至初五「旺財指南」一次看　別吃稀飯、睡太少避禁忌

fb ig video search mobile ETtoday

▲春節,過年,農曆年,CNY。（圖／unsplash）

▲把握春節前5天，讓整年運勢旺起來。（圖／unsplash、pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

農曆春節即將到來，許多民眾都希望能在新的一年財源廣進。根據民俗說法，大年初一至初五是奠定整年財運的關鍵時刻。除了把握吉時迎財神，這 5 天當中更有許多「眉角」需要注意，從飲食禁忌到出門走春的路線，為未來的運勢發展討個好彩頭。

▲▼過年,春節,年菜,飲食,正念,減肥,暴飲暴食,健康。（圖／取自免費圖庫pexels）

初一：走春聚財氣，早餐忌吃粥
大年初一象徵一年的開始，切勿整天待在家中。由於「春」的台語發音近似「剩」（意指有餘裕），出門「行春」不僅能聯繫感情，更代表著將福氣與食祿帶回家。建議民眾可前往廟宇參拜或拜訪親友，多說吉祥話來活絡氣場。此外，若想強化財運，不妨選定吉時在財位擺放招財樹或寓意吉祥的畫作。

而俗諺有云：「初一早吃齋，巧贏吃一年菜」，建議早餐茹素、午餐開葷，象徵全年豐衣足食；需特別留意的是，初一應避免食用象徵貧窮的稀飯，且盡量食用除夕留下的米飯，避免烹煮新米，以祈求年年有餘。

▲春節,過年,農曆年,CNY。（圖／unsplash）

初二：回娘家帶伴手禮，做牙拜土地公
大年初二為媳婦回娘家的日子，別忘了準備伴手禮，這不僅代表在夫家生活美滿，也能將財氣帶回娘家；若是女兒出嫁後首次回門，禮品數量務必為雙數。這一天同時也是民間習俗中的「做牙」，家中若有經商者，記得祭拜當地的土地公以求財源廣進。

初三：赤狗日宜補眠，淨身除穢氣
大年初三俗稱「赤狗日」，傳統上認為不宜外出拜年，是適合在家休養生息的一天。民眾不妨趁此機會睡個好覺，無須早起。沐浴時可加入淨身鹽，有助於洗去穢氣。此外，相傳初三晚間為「老鼠娶親」之日，建議提早熄燈就寢，避免打擾老鼠的好事。

▲春節,過年,農曆年,CNY。（圖／unsplash）

初四：接神不出遠門，備妥供品迎福
到了大年初四的「接神日」，俗話說「送神早、接神晚」，迎神儀式通常在接近中午時段進行。由於需在家中恭迎諸神歸位，這一天不宜安排遠行，應準備好香燭供品，虔誠迎接神明返家。

初五：迎財神開門窗，掃地有訣竅
初五是五路財神的生日，也是生活作息回歸常軌的日子。建議在清晨吉時打開家中門窗並燃香，歡迎財神爺降臨，祈願新的一年財路大開。此外，初五也適逢「送窮」之日，需將家中垃圾清理乾淨；特別注意的是，若進行掃地清潔，記得要採取「由外向內掃」的方式，象徵將金銀財寶掃進家門，把財運牢牢留住。

春節, 財運, 拜神, 習俗, 禁忌

