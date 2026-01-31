2026開架底妝新品一次看！MEKO抹刀粉底液、KATE水母遮瑕　快速完成妝容

fb ig video search mobile ETtoday

▲開架底妝新品。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

圖文／CTWANT

2026年一開年，開架底妝直接端出「質地進化＋妝感升級」的新解法，不只更貼膚，連色調與使用方式都更貼近日常需求！想找一款不用反覆試錯、又能快速完成妝容的底妝，這波新品真的很有看頭。

I’M MEME今年把韓妞最愛的水光底妝再往前推一步，全新推出的我愛神力水光網紗氣墊主打上妝同時養膚，最大亮點就是開架少見地加入PDRN修護成分，讓底妝不只是拍出光澤，而是越拍越穩定！透過網紗氣墊設計，取粉更均勻，上臉是細緻貼膚的水光感，不會一拍就厚，遮瑕力卻比想像中更到位，毛孔與膚色不均能自然修飾。妝效偏向韓系ins風的光圈肌，看起來水潤透亮，但不會黏膩，推薦給喜歡光澤底妝、又在意服貼度的人。

▲I’M MEME我愛神力水光網紗氣墊13g／790元。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

▲韓妞專屬的彈力潤澤光圈肌，只要輕輕拍拍就完成！（圖／吳雅鈴攝）

MEKO這次的底妝更新走的是工具感思維！和彩妝達人游絲棋老師合作的全新原野肌密無痕抹刀粉底液，把專業彩妝師常用的調色刮刀概念直接變成瓶身設計，出料、取量到上臉一氣呵成，粉底不沾手也不厚堆。

▲MEKO x游絲棋老師原野肌密無痕抹刀粉底液30ml／589。元（圖／品牌提供）

質地呈現柔霧中帶點透光感，遮瑕力是日常友善的中度設定，卻不會有粉感壓在臉上的負擔；色選部分也特別針對亞洲膚色調整，冷暖分得清楚，不管偏黃、偏粉或橄欖肌，都能更快找到不顯灰的命定色，整體走一個「看起來像本來皮膚就很好」的路線。

▲由游絲棋老師以多年色彩諮詢經驗特別打造的冷暖色系，十分貼近亞洲女生的膚色，不怕一上妝變成面具臉或蠟黃人。（圖／品牌提供）

媚比琳把重點放在「空氣感」這件事。全新升級的裸霧光持久水粉底AIR主打質地再瘦身，比前一代輕盈54%！上臉後會形成透氣的輕薄妝膜，毛孔與小瑕疵被柔焦掉，但肌膚原本的光澤感還在。妝效是乾淨的薄光裸霧，不會死霧，也不會過亮，特別適合長時間帶妝的生活節奏。加上抗汗、防水與長效不暗沉的設定，從通勤到外出拍照都能維持穩定狀態，對一整天不想補妝的人來說相當加分。

▲媚比琳裸霧光持久水粉底AIR 35ml／569元。（圖／品牌提供）

在寶雅通路，底妝亮點是落在KATE最新的水母系列遮瑕液！這系列直接把遮瑕做成更精準的校色工具，一次推出多色選，從修飾泛紅、暗沉到提亮都能對應處理。凝露質地延展性高，拍開後會留下柔光效果，不容易卡在細紋或顯厚，局部用在黑眼圈或泛紅處時，妝感反而更乾淨透亮，根本像自帶柔焦濾鏡，難怪一開賣就登上底妝熱銷排行榜。

▲KATE水母系列凝光校色遮瑕液／420元。

1028則鎖定「真實濾鏡肌」這個關鍵字，濾鏡光恆久輕粉底延續輕薄路線，妝感乾淨、不厚重，出油後會轉成自然柔亮的奶油光澤，而不是斑駁暗沉。這次新增的瓷白色，對偏白肌來說更友善，不需要再混色就能貼近原生膚色，加上高防曬係數，日常通勤或戶外活動也能兼顧防護與妝感完整度，是實用型底妝的代表之一。

▲1028濾鏡光恆久輕粉底SPF50 ★★★／450元。（圖／品牌提供）​

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

ET Fashion

