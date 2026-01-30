fb ig video search mobile ETtoday

鍾欣桐45歲生日重回顏值巔峰！「211飲食法」甩易胖體質　5天就瘦下來

阿嬌鍾欣桐45歲生日重回顏值巔峰！靠「211飲食法」甩易胖體質 5天就能瘦下來！

▲鍾欣桐日前迎來45歲生日。（圖／翻攝自阿嬌小紅書，下同）

圖文／CTWANT

阿嬌鍾欣桐日前迎來45歲生日，一系列近照曝光後，再度讓網友驚呼「狀態回來了」。不只是臉部線條變得俐落，整個人看起來也輕盈許多，原來這種重回顏值高峰的狀態，並不是靠極端節食，而是她靠著調整飲食節奏、重新應對「易胖體質」後的成果。

她坦言，自己本來就是容易囤積、代謝偏慢的易胖體質，胖的時候連喝水都能重1斤！所以比起追求短期爆瘦，她更在意的是「怎麼吃才不容易再反彈胖回來」。而下面這套阿嬌親自實踐的飲控方式，重點其實很生活，照著做她說5天就能穩定瘦下來。

阿嬌鍾欣桐45歲生日重回顏值巔峰！靠「211飲食法」甩易胖體質 5天就能瘦下來！

阿嬌主要遵循的是簡化版的211飲食法，也就是一餐中，一拳米飯、一拳肉、二拳蔬菜。實際畫面中可以看到，她的餐盒裡幾乎一定會有大量蔬菜，像是豆芽菜、花椰菜等高纖維蔬菜，用來增加飽足感；蛋白質來源則以肉類或雞蛋為主，幫助維持肌肉量；至於澱粉，除了白米，像是糙米和雜糧飯她也會輪著吃。

阿嬌鍾欣桐45歲生日重回顏值巔峰！靠「211飲食法」甩易胖體質 5天就能瘦下來！

而很多人最困擾的早餐部分，阿嬌通常會以一小碗糙米粥或全穀類作為澱粉來源，搭配一顆雞蛋補充蛋白質，再加上一份水果增加纖維與維生素，整體份量不大，但該有的營養都有。這樣的早餐組合，可以穩定血糖、降低暴食機率，也讓身體在減脂期間維持正常代謝節奏，而不是一早就陷入過度挨餓的狀態。

阿嬌鍾欣桐45歲生日重回顏值巔峰！靠「211飲食法」甩易胖體質 5天就能瘦下來！

除了正餐結構，她也會搭配一杯清爽型的蔬果汁，常見組合是羽衣甘藍加蘋果，口味清新、不甜膩。這杯並不是拿來取代正餐，而是作為補充纖維與調整飲食平衡的輔助，讓整天的飲食更乾淨。

阿嬌鍾欣桐45歲生日重回顏值巔峰！靠「211飲食法」甩易胖體質 5天就能瘦下來！

在熱量控管上，阿嬌分享自己目前大約將每日攝取控制在1,600大卡左右，並不是極低熱量，而是先了解自己的基礎代謝後，再去調整進食份量。她也強調，重點不是算得多精準，而是「知道自己每天大概吃了多少」，自然就不會亂加。

阿嬌鍾欣桐45歲生日重回顏值巔峰！靠「211飲食法」甩易胖體質 5天就能瘦下來！

這套被網友形容為「5天就有感」的飲食習慣，其實不是什麼激烈減肥法，而是透過高纖蔬菜、足量蛋白質、適度澱粉，加上清爽飲食搭配，慢慢把體質拉回穩定狀態。也難怪在45歲這個年紀，她不只瘦得自然，整體氣色與臉部狀態，也一起回到顏值高峰。

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

