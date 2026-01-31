日本必買「長青護手霜」號稱細紋橡皮擦　美甲師大推、隱藏版用法一次看

fb ig video search mobile ETtoday

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

頻繁洗手、噴酒精消毒等，都會讓手部肌膚變得乾燥不已，雙手變成最容易出賣你的部位！近期X上有美容帳號發文表示自己因為手部紋路感到困擾，被自己的美甲師推薦這款護手霜，翻開留言、引用推文，全部都是一片好評，用日文品名搜尋甚至可以在threads上看到一些推薦。原推文拍攝的照片中，藥妝店也大大的寫著「人氣商品」，那就是資生堂這支Power Infusing Hand Cream。儘管不是新品，卻仍能看到至今有許多新的心得分享，可說是品牌的隱藏好物之一。

把資生堂明星精華成分放進護手霜！

看到包裝相信許多人一定會覺得很熟悉，沒錯！他就是從資生堂明星精華產品「小紅瓶」紅妍山茶花修護精華延伸出的手部保養產品。儘管不是新品，他仍被熱烈討論著！它同樣採用了品牌的多重防禦科技，能夠修護手部肌膚的屏障，修復因老化、清潔、消毒等等因素而產生的粗糙、龜裂和細紋，找回滑嫩的雙手。

每個人對護手霜的需求不一樣，資生堂這款小紅瓶護手霜被日本網友大推的點主要來自修護手部乾燥紋路，翻開X上日本網友的留言和引用幾乎是一片好評，更有網友說「擦完後手背的紋路真的有感變平滑」，可以說是「細紋橡皮擦」的等級！

除此之外還有很多內行人的分享，像是如果真的是「極乾肌」的朋友，建議可以先噴一點保濕噴霧或化妝水等液態產品再擦這款護手霜，就跟臉部保養一樣，效果更優異！另外還有像是：先擦上護手霜，再套上純棉或絲綢手套入睡，是50歲以上熟齡肌使用者的心得；日本美甲師則是推薦可以再容易長倒刺的指緣、暗沉的指關節加強按摩，讓手指邊緣的皮膚更細緻；再加強一點想要來個居家護理，可以把美容油混入這支護手霜裡搭配使用。

另外也有不少人不喜歡擦完護手霜後拿取手機等其他東西，會有黏膩感、沾黏的狀況，網友也提到這款護手霜雖然剛擠出來的質地是有厚度的，但吸收非常快，上完後有一層細緻的薄膜包覆著雙手，卻不會在螢幕上留下指紋，放在辦公室也非常適合。

資生堂這款Power Infusing Hand Cream小紅瓶護手霜售價為3080日圓，換算台幣大約6、700元，儘管不算是特別平價的護手霜，但從成分、功能、質地甚至到香氣都讓人躍躍欲試，如果你也在煩惱手部紋路，下次到日本旅遊時不妨參考看看！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

美國加州保養品牌Josh Rosebrook登台，靠一罐「保濕加速器」噴霧賣翻全球

2026美甲推薦「亮片美甲」：圓點亮片、小花亮片…20款範本示範，指尖一動就自帶光！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 護手霜

