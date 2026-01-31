Lemaire牛角包收服人間香奈兒！《愛情怎麼翻譯》高允貞同款包不容錯過

fb ig video search mobile ETtoday

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

在Netflix最新熱播劇《愛情怎麼翻譯？》中，高允貞飾演的車茂熙除了化身人間香奈兒不斷換上多款香奈兒經典套裝與包款之外，其餘時間的造型多以簡約實穿為主，包款選擇也一樣，劇中在車茂熙的日本獨旅、加拿大私人行程中，她都選擇背上設計師品牌Lemaire的包款，除了辨識度最高的Croissant牛角包，還有一款你可能沒發現的低調翻蓋肩包！

《愛情怎麼翻譯？》高允貞劇中Lemaire包款

Lemaire Croissant 牛角包

高允貞飾演的車茂熙，在挽回男友行的日本獨旅中，背上了Lemaire最具代表性的包款Croissant牛角包，圓弧的包身靈感來自可頌麵包的外型，整體線條柔和，搭配柔軟蓬鬆的皮革，隨著收納東西的多寡自然產生垂墜感，這款手袋也因為許多名人私服與穿搭博主的愛用而成為Lemaire辨識度最高的包款，劇中高允貞多以斜背方式搭配，包身貼合身形，不論搭配洋裝、西裝外套或休閒單品都很適合，也是品牌最熱賣的包款之一。

Lemaire收服人間香奈兒！《愛情怎麼翻譯？》高允貞不只背上牛角包，還有這款不容錯過的英倫風肩包

Cartridge翻蓋肩包

除了一眼就能認出的Croissant牛角包外，劇中也能看到高允貞背上另一款Lemaire的翻蓋肩包，相較於牛角包的柔軟線條，這款包輪廓硬挺，搭配翻蓋設計與細長背帶，整體風格偏向俐落、中性，包身比例剛剛好適合輕便的日常，搭配外套或較正式的日常穿搭時，也能讓整體看起來更有層次，

Lemaire收服人間香奈兒！《愛情怎麼翻譯？》高允貞不只背上牛角包，還有這款不容錯過的英倫風肩包

從《愛情怎麼翻譯？》中可以看到，高允貞至少背了兩款不同風格的Lemaire包袋亮相，無論是高辨識度的牛角包，或是線條俐落的翻蓋肩包，有哪一款打中你的心了呢？

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

