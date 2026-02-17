2026春季新香水推薦！TOM FORD無花果、愛馬仕麝香鳶尾一次看

fb ig video search mobile ETtoday

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

2026春天的香水新品迎來多款重量級新作，從TOM FORD以無花果詮釋感性慾望、Acqua di Parma 110週年經典進化，到愛馬仕聞香珍藏系列的麝香鳶尾，再加上DIOR糖果香氣。這次精選多款專櫃與小眾話題之作，一次掌握本季最值得關注的香氛趨勢。

TOM FORD私人調香系列情慾無花果Figue Erotique

TOM FORD私人調香系列情慾無花果，以無花果的成熟歷程為靈感，巧妙建構出從青翠初熟到飽滿欲滴的細膩變化。透過品牌獨家調製的無花果香調，凝住果肉在成熟臨界時釋放出的蜜香，醇厚且層次分明，如同慾望在暗處蔓延。

情慾無花果捕捉無花果在成熟時最飽滿多汁的香氣表現。香氣以無花果葉、紫羅蘭葉與加巴林開場，展現明快綠意；佛手柑與柑橘精華帶來流動活力，粉紅胡椒則添上一抹辛香，使香氣更加立體。品牌獨家的Kadota無花果香調擔任主軸，呈現果實「飽滿欲滴」的瞬間，花香柔軟中帶著微鹹氣息，呈現甜與鮮並存的自然平衡。

香氣的深度由黑糖香調牽引，使無花果調更顯濃潤，帶出甘草般的深度與果蜜光澤。隨後金黃依蘭綻放柔亮花香；岩蘭草、廣藿香與安息香構築沉穩基底，讓木質與暖意包裹整體香氣。

Acqua di Parma克羅尼亞經典淡香精2026臻選典藏版

2026年，Acqua di Parma迎來第一款香氛克羅尼亞經典古龍水誕生的110週年，為此特別推出限量版的「克羅尼亞經典淡香精臻選典藏版」。

克羅尼亞經典淡香精臻選典藏版香氛核心來自2024年馬達加斯加的諾西貝島的白色依蘭依蘭，香氣帶有果香與細緻辛香的底韻。受惠於當年罕見的充沛雨量與溫和氣候，花朵呈現出罕見、明亮且具深度的複雜香氣。加強了柑橘調的活力，並為香氛增添飽滿度與深邃度。

義大利佛手柑、血橙、苦橙葉與葡萄柚以金色般的清新揭開香調序幕；迷迭香、柑橘葉精萃、廣藿香與香根草更增添了精緻感，展現跨越世代的義式優雅活力香味。

這次Acqua di Parma還攜手義大利當地專門介紹義式利文化的媒體品牌Segreta合作，推出一份以Acqua di Parma為主題的報紙，內容將深入探究品牌源自帕爾馬的根基與歷史，同時慶祝品牌迎來110週年里程碑，極具珍藏價值。凡購買限量克羅尼亞經典淡香精臻選典藏版即可獲贈一（數量有限，送完為止）。

愛馬仕聞香珍藏系列-麝香鳶尾淡香精Musc Pallida

愛馬仕香水聞香珍藏（Hermessence）系列誕生於2004年，是愛馬仕將品牌精神化為香氣的經典之作。每一款香水讓兩種原料在平衡中交會，喚醒感官、定格本質，引領嗅覺走入詩意而無邊的想像世界。

2026年最新推出的Musc Pallida麝香鳶尾淡香精，是香水創意與傳承總監Christine Nagel向珍稀香根鳶尾致敬，將粉質鳶尾與溫潤麝香細膩融合，宛如第二層肌膚般輕盈感性，低調卻高貴。

迪奧癮誘粉漾香氛系列

迪奧首次推出與彩妝系列同步登場的香氛，全新癮誘粉漾香氛系列光外型就很吸睛，看起來就像是放大版的癮誘唇膏。

香味也呼應時下年輕世代喜愛的美食香調，以香草為基底，再分別以荔枝、蜜桃、莓果三大果香，與迪奧經典花卉創造出獨特的「糖果系香氛」。每一次噴灑，香氣如童年回憶般純真無憂又令人著迷。

1.癮誘粉漾玫瑰香氛Rosy Glow：明亮愉悅

以大馬士革玫瑰與荔枝勾勒酸甜明亮氣息，宛如沾上糖霜的粉嫩唇瓣，甜美誘人。香氣如玫瑰翻糖蛋糕，融合荔枝牛奶糖般的柔滑奶香，搭配香草底蘊，令人甜蜜沉醉。

2.癮誘粉漾蜜桃香氛 Peachy Glow：活力奔放

融合茉莉的清柔與蜜桃的多汁甜香，浸潤於香草鮮奶油的柔滑甜韻之中，宛如蜜桃糖在舌尖緩緩融化，留下細膩滑順的果香餘韻。

3.癮誘粉漾莓果香氛Purple Glow：神秘酷甜

鳶尾花與覆盆子的蜜漬果乾激盪出鮮甜氣息，搭配香草底蘊，宛如酸甜軟糖般，甜美俏皮，層次鮮明。

三款迪奧癮誘粉漾香氛也分別以柔粉、蜜桃橘與亮紫三種色調瓶身，展現各自的迷人姿態。晶透瓶蓋飾以經典銀色Dior Oblique標誌，在簡潔線條中凝鍊DIOR的迷人質感。繽紛糖果色瓶身不僅是一抹香氣，更是可隨身攜帶的時尚香氛配件。

ROADS感官藝境Art Addict、終局之勢End Game

來自愛爾蘭都柏林的現代香氛品牌ROADS，以獨特的「氣味敘事」吸引全球小眾香氛愛好者。2026之初再推出品牌代表的核心系列兩款各具藝術與風格的香氛「感官藝境Art Addict、終局之勢 End Game」。

1.感官藝境ART ADDICT

靈感源自國際當代藝術圈那令人目眩神迷的光澤與創意騷動。這款香氛試圖捕捉藝術創作迸發時的火花，在虛實交錯之間，引領你漫步於一座絢麗的嗅覺花園。

以前調的佛手柑與梨子冰沙開啟明亮清透的序幕，彷彿藝術靈感的靈光乍現；中調由茉莉、桂花與小蒼蘭交織成甜潤而清新的花香結構，象徵創作過程中的細膩層次；最後，香草、麝香與檀香帶來溫潤的尾韻，留下一抹令人上癮的藝術餘溫。

前調：佛手柑、梨子冰沙、白桃

中調：茉莉、桂花、小蒼蘭

基調：香草、麝香、檀香

2.終局之勢End Game

「感官藝境ART ADDICT」是對藝術的狂熱，「終局之勢END GAME」則是對力量的冷靜詮釋。

描繪了企業與權力場域中的棋局，象徵著在關鍵時刻所需的清晰判斷力與策略思維。這是一種屬於策略者的氣味，冷靜、精密且堅定。

開場以葡萄柚的苦甜交織黑胡椒與小荳蔻的辛香，展現出思緒清晰、蓄勢待發的張力；中調的欖香脂與天竺葵帶來剛柔並濟的層次，雪松則奠定了穩重的基調；基調選用海地香根草、苔蘚與廣藿香，營造出深沉、如大地般不可撼動的尾韻，象徵著掌控全局的自信。

前調：葡萄柚、黑胡椒、小荳蔻

中調：欖香脂、天竺葵、雪松

基調：海地香根草、苔蘚、廣藿香

KILIAN PARIS女王陛下Her Majesty

KILIAN PARIS推出第一款西普調香水女王陛下Her Majesty，以當代視角重新詮釋香氛經典結構。

「女王陛下Her Majesty」的靈感源自品牌創辦人暨創意總監Kilian Hennessy的京都之旅，他在漫步哲學之道時被微風中飄散的櫻花所吸引，花瓣如雪般落下，輕柔卻充滿存在感，於是將其感受到的優雅與力量轉化為香氣。

香氣結構由黃葵籽展開，帶來柔和細膩的天然麝香氣息；玫瑰賦予香氛優雅線條；雪松木建立清晰結構；而香附子與橡苔則為整體增添深度。

agnès b.重返香氛世界-Le Parfum柔霧晚香、L’Eau 晨光花蕾

agnès b.重返香氛世界，在2026春季推出兩款新香水。香調由Agnès女士攜手調香師Isaac Sinclair共同打造，兩款皆以丁香花為核心。

丁香花在法文中被稱為「詩人茉莉J asmin des poè tes」，在香水界因無法萃取其天然精油而被歸類為「沉默之花fleur muette」。調香師透過精湛的調香技術，成功重現這朵花在光影間的微妙之處。

1.Le Parfum柔霧晚香

如月光下的花園，以柔和的綠茶、明亮的檸檬與微辛的粉紅胡椒揭開序幕。白色花束在風中搖曳，丁香輕舞其中，包裹著令人意想不到的、安靜的、略帶奶味的晚香玉。藏紅花以乾燥溫暖的金色氣息勾勒出中調輪廓，如粉霧般薄紗輕覆肌膚。最後，麝香和檀香一抹留下細緻而深長的尾韻。

前調：綠茶、檸檬、粉紅胡椒

中調：丁香、晚香玉、藏紅花

後調：麝香、檀香、龍涎香（降龍涎香醚）

2.L’Eau 晨光花蕾

明亮、澄澈、充滿生命律動。前調以清脆多汁的日本梨展開，香豌豆與橙花以帶有陽光的氣味托住香氣弧線。中調由丁香、牡丹、茉莉和木蘭輕盈交織，如微風在花叢間留下的軌跡。極致柔和親膚的麝香，留下轉瞬即逝的感性氣息。

前調：梨子、甜豌豆、橙花

中調：丁香、牡丹、茉莉、木蘭

後調：麝香、檀香、淡金雪松

寶格麗巍晶寶石香精Le Gemme Tygar Extrait de Parfum

寶格麗珠寶世家頂級香水系列「Le Gemme珠寶世家」2026年迎來第一款香精巍晶寶石，以更高濃度的香精展現品牌對極致奢華香氛的全新詮釋。

巍晶寶石香精由調香大師Jacques Cavallier操刀，在保留原有淡香精明亮葡萄柚開場的同時，進一步放大木質與琥珀的深層表現，使香氣更顯濃郁、深邃且感性。

香調由清新的葡萄柚揭幕，銜接高濃度龍涎香與溫潤樹脂氣息，賦予香氣更圓潤、滑順的質地。最終以廣藿香與秘魯香脂收尾，呈現出一款兼具深度與質感的柑橘木質香調，如第二層肌膚般，散發細膩而高雅的香氣軌跡。

巍晶寶石香精靈感源自象徵守護與直覺力量的虎眼石，將金棕色光澤化為嗅覺語言，搭配羅馬建築線條瓶身與寶石紋理外盒，成就一款兼具力量與質感的珍稀香精之作。

柑橘木質香調

前調：葡萄柚

中調：龍涎香

後調：廣藿香、秘魯香脂

KLOWER PANDOR潘朵拉的秘密記憶香水

KLOWER PANDOR 2026年全新升級記憶香水系列，藉由更細緻的香氣結構與升級工藝，讓香氣記錄每個值得被珍藏的瞬間。

其中代言人舒華推薦的潘朵拉的秘密記憶香水，以牡丹與荔枝揭開前調，展現柔甜而細膩的氣息；木蘭花與橙花在中段悄然綻放，最後由鳶尾花與紫羅蘭留下細緻而堅定的尾韻，象徵全心投入，卻不失自我的愛。

前味：牡丹、荔枝

中味：木蘭花、橙花

後味：鳶尾花、紫羅蘭

SW19首爾城市系列香氛

韓國小眾香氛品牌SW19以「一天24小時的時間香氣」為核心概念，2026年推出全新SEOUL Series首爾城市香精雙新品－6am、Midnight。

是品牌創辦人回到家鄉首爾，以時間為軸，將熟悉而迷人的城市瞬間封存在香氣中。

1.首爾系列6am

首爾尚未完全甦醒之前，清晨的冷空氣在韓屋之間靜靜流動。藍色晨光穿過屋瓦，柏樹與粉紅胡椒的辛香隨氣溫緩緩擴散，雪松與淡淡麝香停留在老舊白松木地板的氣息之中，彷彿巷弄中傳來的傳統木香與紙香，帶著柔和而神聖的氛圍。

首爾系列Seoul 6am香精捕捉城市喧囂尚未展開的片刻，在靜謐與能量交會之際，為一天揭開安靜而純粹的序幕。

前調：柏木、粉紅胡椒、鼠尾草、丁香葉

中調：癒創木、含羞草

基調：雪松木、麝香、羊絨木

2.首爾系列Midnight

夜幕完全降臨，首爾的感官依然清醒。午夜十二點，音樂與霓虹燈光交織，城市被璀璨光影與聲響填滿，甜美濃郁的櫻桃與黑巧克力香氣在空氣中擴散，伴隨如酒般的果實氣息，為夜晚增添迷人的深度。

Seoul Midnight香精捕捉首爾夜晚最自由、最感性的時刻，在熱度與餘韻之間，讓城市的能量持續流動。

前調：五味子、櫻桃、天芥菜

中調：杏仁、黑巧克力、李子

基調：沉香、岩蘭草、人參

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

