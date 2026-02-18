BLACKPINK演唱會平價靴盤點！Lisa曬小CK麂皮款、Jennie穿尖頭D+AF

記者鮑璿安／綜合報導

韓團BLACKPINK擁有一流的時尚資源，世界巡演舞台上除了帶來話題性的精品訂製造型，成員的腳下靴款同樣成為關鍵，而且粉絲們想入手同款並非遙不可及，以下就盤點女神們的平價靴款，不光在舞台上百搭，也能融入日常造型！





▲Lisa 以 CHARLES & KEITH （小CK）的Darian 深棕色綁帶長靴完成舞台造型。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

Lisa 以 CHARLES & KEITH （小CK）的Darian 深棕色綁帶長靴完成舞台造型，靴款以人造麂皮呈現秋冬感深棕色，質地沉穩卻具辨識度。沿著小腿向上延伸的綁帶線條，強化腿部比例，讓視覺更顯修長。厚底設定增添整體氣勢，也提升長時間演出的舒適度，側邊拉鍊設計兼顧美感與穿脫便利，實用性到位。





▲Lisa、Jennie穿「台牌平價靴演出」 。（圖／翻攝自官網）



來自台灣的D+AF也驚喜成為舞台造型之一，Lisa 選穿D+AF 靴款綁帶機能厚底短靴登台，軍靴輪廓結合粗厚鞋底，為舞步提供穩定支撐。鞋型線條簡潔俐落，在動態演出中仍保持視覺張力。霧黑皮革拼接搭配綁帶細節，讓腿部線條自然延伸。厚底設定在舞台上更顯份量感，也兼顧實穿需求。而Jennie 則以品牌尖頭高跟長靴搭配短裙造型，貼合小腿的靴筒修飾比例，尖頭線條拉長腿部視覺，營造性感與優雅並存的舞台氣場。





▲ Jennie選穿 Trinity Slouch Boots 栗色靴款登台 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

STAND OIL 靴款多次成為 Jennie的御用單品，展現舞台與日常兼具的設計取向，東京場演出中，她選穿 Trinity Slouch Boots 栗色靴款登台，柔軟皮革自然形成皺摺，讓腿部線條更具立體層次，皮帶環扣細節在燈光下放大存在感，為造型增添力量感。過往巡演中，Vering Buckle Boots 與 Command Lace-up Boots 也輪番亮相，約 4.5 公分鞋跟設定兼顧比例與穩定度，適合長時間演出，設計語言簡潔，卻能靈活對應不同舞台風格。