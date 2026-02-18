fb ig video search mobile ETtoday

BLACKPINK演唱會平價靴盤點！Lisa曬小CK麂皮款、Jennie穿尖頭D+AF

>

記者鮑璿安／綜合報導

韓團BLACKPINK擁有一流的時尚資源，世界巡演舞台上除了帶來話題性的精品訂製造型，成員的腳下靴款同樣成為關鍵，而且粉絲們想入手同款並非遙不可及，以下就盤點女神們的平價靴款，不光在舞台上百搭，也能融入日常造型！

▲平價靴款 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Lisa 以 CHARLES & KEITH （小CK）的Darian 深棕色綁帶長靴完成舞台造型。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

Lisa 以 CHARLES & KEITH （小CK）的Darian 深棕色綁帶長靴完成舞台造型，靴款以人造麂皮呈現秋冬感深棕色，質地沉穩卻具辨識度。沿著小腿向上延伸的綁帶線條，強化腿部比例，讓視覺更顯修長。厚底設定增添整體氣勢，也提升長時間演出的舒適度，側邊拉鍊設計兼顧美感與穿脫便利，實用性到位。

▲▼ Lisa、Jennie穿「台牌平價靴演出」 。（圖／翻攝自官網、ＩＧ）

▲▼ Lisa、Jennie穿「台牌平價靴演出」 。（圖／翻攝自官網、ＩＧ）

▲Lisa、Jennie穿「台牌平價靴演出」 。（圖／翻攝自官網）

來自台灣的D+AF也驚喜成為舞台造型之一，Lisa 選穿D+AF 靴款綁帶機能厚底短靴登台，軍靴輪廓結合粗厚鞋底，為舞步提供穩定支撐。鞋型線條簡潔俐落，在動態演出中仍保持視覺張力。霧黑皮革拼接搭配綁帶細節，讓腿部線條自然延伸。厚底設定在舞台上更顯份量感，也兼顧實穿需求。而Jennie 則以品牌尖頭高跟長靴搭配短裙造型，貼合小腿的靴筒修飾比例，尖頭線條拉長腿部視覺，營造性感與優雅並存的舞台氣場。

▲平價靴款 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲ Jennie選穿 Trinity Slouch Boots 栗色靴款登台 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

STAND OIL 靴款多次成為 Jennie的御用單品，展現舞台與日常兼具的設計取向，東京場演出中，她選穿 Trinity Slouch Boots 栗色靴款登台，柔軟皮革自然形成皺摺，讓腿部線條更具立體層次，皮帶環扣細節在燈光下放大存在感，為造型增添力量感。過往巡演中，Vering Buckle Boots 與 Command Lace-up Boots 也輪番亮相，約 4.5 公分鞋跟設定兼顧比例與穩定度，適合長時間演出，設計語言簡潔，卻能靈活對應不同舞台風格。

關鍵字：

BLACKPINK, 舞台靴, Lisa, Jennie, D+AF

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

2026財運爆發三大星座！TOP 1根本暴富主場　越穩越賺輕鬆累積滿滿財富

2026財運爆發三大星座！TOP 1根本暴富主場　越穩越賺輕鬆累積滿滿財富

天生討喜最有長輩緣星座Top 3 ！第一名會察言觀色超得人疼

天生討喜最有長輩緣星座Top 3 ！第一名會察言觀色超得人疼

初二回門攻略！兩樣「開運好物」帶回家　不僅討喜更能招財

初二回門攻略！兩樣「開運好物」帶回家　不僅討喜更能招財

盤點5萬內熱賣機械　Seiko潛水錶與時俱進 4雙跑鞋功能顏值兼具推薦！ASICS腳感更輕盈回彈、HOKA破PB而生 2026泰國必買包包推薦！12個不買後悔的精緻小眾品牌 張韶涵砸3000萬包色「錶王」　紅、藍、綠寶石錶各來一只 「國民調味料」竟是除垢利器網實測有效　不鏽鋼水槽煥然一新 比起群聚更愛獨處的三大星座！TOP 1自己更有踏實感　靠沉澱與自律來成長 初一至初五「旺財指南」一次看　別吃稀飯、睡太少避禁忌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面