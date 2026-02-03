fb ig video search mobile ETtoday

近期3雙討論度高的跑鞋　舒華同款顏值腳感都太犯規

2026話題跑鞋、設計心機全拆解！女神舒華欽點這雙、顏值腳感都太犯規

▲3雙討論度超高的跑鞋。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

近幾年的跑鞋趨勢早就不只在跑道上了，一邊講究速度、回彈與推進，一邊也要能走進日常生活，從晨跑、通勤一路撐到下班後的城市漫步。這次快速掃描近期3雙討論度超高的跑鞋新作，跑出各自的強項。

跑鞋推薦：SKECHERS AERO BURST

話題度自帶聚光燈的SKECHERS AERO BURST。當舒華站上形象拍攝現場時，畫面本身就已經很有說服力—不是競技場上的全力衝刺，而是「把跑鞋穿進生活裡」的自然狀態。AERO BURST在設計上最迷人的地方，就是會忘記自己穿的是一雙專業跑鞋。

▲舒華同款SKECHERS AERO BURST。（圖／品牌提供）

雙密度HYPER BURST ICE™中底外層穩定、內層柔軟，踩下去的回彈感很有存在感，但不會過度彈跳，長時間穿著也不容易疲勞。再加上HYPER ARC™弧形中底，讓步伐從落地到推進都順得很有節奏感。內嵌的碳纖維強化推進翼板，低調地多推一把，而GOODYEAR® 橡膠大底則在各種路況下給足安全感。整體就是那種「跑起來專業，走起來也很OK」的全能型選手。

▲SKECHERS AERO BURST跑鞋／6,290元。（圖／品牌提供）

跑鞋推薦：PUMA DEVIATE NITRO™ 4

速度派跑者一定會多看兩眼的PUMA DEVIATE NITRO™ 4，核心關鍵字很明確：更輕、更快、更狠。整體重量直接比前一代少了15克，穿上腳的第一感受就是輕盈到很想不自覺加速。全掌式肋狀碳纖維推進片，讓每一步的能量回饋更加直接俐落，加上雙密度NITRO™氮氣中底，長距離跑下來依然維持穩定節奏。

▲（圖／品牌提供）

這一代特別針對亞洲跑者需求，鞋楦與鞋底同步加寬，前足與中足空間更友善，搭配PUMAGRIP抗滑耐磨橡膠大底，在衝刺時的抓地與穩定度都讓人很安心。再加上亮眼的青檸配色，這雙鞋完全是屬於跑道上不低調的存在。

▲PUMA DEVIATE NITRO™ 4／5,280 元。（圖／品牌提供）

跑鞋推薦：UNDER ARMOUR VELOCITI PRO 2

UNDER ARMOUR的VELOCITI PRO 2，被稱為「極速增幅器」。這雙鞋主打高強度速度訓練，但腳感卻出乎意料地友善，HOVR+雙層中底泡棉提供輕盈又穩定的回彈，而夾在其中的TPU推進板，比起碳板更柔和，讓推進感受自然、不生硬，特別適合日常反覆訓練使用。LENO編織鞋面在貼合與透氣之間取得平衡，即使節奏拉高，雙腳依然能保持舒適狀態，成為進階跑者在賽前衝刺、節奏訓練中不可或缺的速度助力。

▲UNDER ARMOUR VELOCITI PRO 2競速跑鞋／4,980元。（圖／品牌提供）

