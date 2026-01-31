劉詩詩、肖戰示範最時髦的新春打開方式！推薦單品曝光　年味藏進細節裡

▲新春推薦精品。（圖／品牌提供）

比起全身紅得像春聯，現在新春更流行讓名人示範怎麼把節慶氣氛，藏進日常衣櫥裡。今年的新春精品關鍵字很一致：溫柔、細節派，還有一點讓人會心一笑的巧思。

劉詩詩演繹CELINE新春形象大片、全新Crystal包成亮點

劉詩詩一出現，就自帶存在感的超強氣場。在CELINE新春形象中，造型其實很日常：俐落西裝、皮革外套、針織單品，都是衣櫥裡熟悉的角色，但關鍵在於細節。深色西裝配白襯衫，再用紅色小亮點和全新酒紅色Crystal包款輕輕點題，新春感就這樣「低調出現」。

▲劉詩詩演繹CELINE新春形象大片：（圖／品牌提供）

運用鮮明的色彩配置與絲巾、包款及時尚首飾配件的層次搭配，為畫面注入活力與節奏感，呈現CELINE新春時刻對經典、色彩細緻詮釋的美學視角。

▲全新Crystal包。（圖／品牌提供）

TOD’S 2026新年限定系列！肖戰、張婧儀身上配件鞋款成焦點

TOD’S全球品牌代言人肖戰與品牌大使張婧儀演繹的是很多人心中最真實的新春時刻ー準備回家。整理衣服、收拾行李、手裡拿著車票，那種即將踏上歸途的心情，比任何華麗場景都動人。穿搭也順勢回到生活本身：實用、舒服，但細節藏不住用心。

▲（圖／品牌提供）

BARRETTA包款線條俐落、皮革溫潤，搭配馬頭造型吊飾，馬年意象被轉化成有趣又不張揚的存在；打開包包時，紅色內裡一閃而過，像是只有自己知道的小驚喜。鞋款則各司其職，瑪莉珍高跟鞋以紅色保留節慶的優雅，T-MARATHON休閒鞋則陪你一路走到家門口，紅色縫線巧妙融合義式匠藝與新年意象。

▲（圖／品牌提供）

林心如ｘSHIATZY CHEN夏姿・陳，用粉嫩造型迎新春

說到「過年真正代表什麼」，林心如的分享特別有共鳴。身兼多重角色的她，談到過年，不再只是熱鬧與儀式，而是一個讓心慢下來、情感重新靠近的時間。她所示範的新年造型，也正是這種心境的延伸。

▲林心如身著夏姿2026新年限定粉色緹花棉襖背心。（圖／品牌提供）

林心如身著夏姿2026新年限定粉色緹花棉襖背心，取材自中式線裝書意象，貂毛立領與玉石釦在光影中低調發亮，溫柔卻不甜膩；棉襖系列外套款搭配緹花粉色長裙，線條流暢、氣質安定，優雅呈現節慶氛圍。

▲（圖／品牌提供）



今年的新春精品不約而同傳遞同一件事：過年不必用力穿得很像過年，而是把祝福、期待與情感，藏進你每天會用、會穿的單品裡。

