盤點5萬內熱賣機械　Seiko潛水錶與時俱進

▲▼ 入門機械錶 。（圖／公關照）

▲Seiko熱賣機械錶1965現代詮釋款型號SPB453J1，45,000元。（圖／Seiko提供）

記者陳雅韻／台北報導

初入機械錶世界，品牌聲譽與產品設計是選擇關鍵因素，預算設定在5萬元之內，有機會入手Seiko熱賣機械潛水錶，而CASIO旗下賽車錶品牌EDIFICE去年初推出首款搭載機械錶EFK-100D-2A也轟動錶界，因為1萬元的定價吸引力十足。《ET Fashion》盤點5大品牌熱賣機械錶，提供想晉升機械錶一族的錶迷參考。

Seiko
承襲自1965年Seiko首款潛水錶的經典設計基因，Seiko Prospex SPB453J1腕錶是享有高人氣的機械錶款式，既有復古精神又加入現代元素，日期視窗位置從3時位置移至4時及5時之間，以凸顯Lumibrite夜光塗料的設計，而錶帶也經過改良，採用更短的鍊節與較小的新型錶扣，達到完美貼合手腕的目的；機芯也與時俱進，裝載具72小時動力儲存的自製機芯6R55，防水300米。

▲▼ 入門機械錶 。（圖／公關照）

▲CITIZEN冰藍色面盤的831機械腕錶NB6051-59L，41,800元。（圖／CITIZEN提供）

CITIZEN
CITIZEN Series 8高抗磁機械腕錶系列以現代感及運動感設計著稱，讓佩戴者在正式場合或休閒時光都能輕鬆搭配，最重要的是在3C用品環繞的時代，錶款具絕佳抗磁性才能走得精準，當中配備冰藍色面盤的831機械腕錶NB6051-59L深受錶迷青睞，搭載9051高抗磁機械機芯，擁有每日-10~+20秒的高精準度，內外兼具。

▲▼ 入門機械錶 。（圖／公關照）

▲CASIO旗下賽車錶品牌EDIFICE首款搭載機械機芯的EFK-100D-2A腕錶，10,000元。（圖／EDIFICE提供）

EDIFICE
EDIFICE第一款機械錶型號EFK-100D-2A，以1萬元的入門售價吸引錶迷進入機械錶世界，品牌在外觀設計下功夫，面盤透過電鑄工藝呈現出不同色彩猶如鍛造碳纖維般的紋理，並採用上下雙層結構營造出立體感；而機械機芯也不馬虎，具備約40小時動力儲存與秒針停止功能，防水100米。

▲▼ 入門機械錶 。（圖／公關照）

▲天梭PRX系列自動腕錶40mm玫瑰金PVD款，26,900元。（圖／天梭表提供）

TISSOT
提及天梭表（TISSOT）熱賣第一名機械錶，毫無疑問又是被PRX系列拿下，特別是在新年之際，PRX自動腕錶 40mm玫瑰金PVD款最為討喜，溫潤金屬光澤與海軍藍棋盤格紋面盤創造出奢華優雅氣息，搭載80小時動力儲存Powermatic 80自動上鍊機芯，防水100米。

▲▼ 入門機械錶 。（圖／公關照）

▲MIDO Multifort 8 Two Crowns黃金色PVD鍍層款腕錶，46,300元。（圖／MIDO提供）

MIDO
復古風金錶的另一選擇是MIDO Multifort 8 Two Crowns黃金色PVD鍍層款腕錶，取材自1970年代電視方框造型，方中帶圓的錶殼輪廓具高辨識度，搭配金色漸層至黑色的橫紋面盤，對比效果強烈，且立體時標與指針覆以Super-LumiNova® 夜光塗層，日夜讀時都清晰，裝載具80小時動力儲存的Caliber 80 自動上鍊機芯，藉由透明底蓋可欣賞機械機芯。
 

機械錶, Seiko, CITIZEN, CASIO, MIDO, TISSOT

