居家財位佈置必看！擺6款植物助攻財運不突兀

▲客廳財位,植栽,植物。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

▲客廳財位若不想擺放太突兀的裝飾，植物也能加分。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

新的一年想要財源廣進，除了購買彩券試手氣，不妨從居家風水著手。將家中「財位」佈置得宜，能為全家帶來事業與金錢運勢。相較於擺放財神像或水晶，選擇生氣勃勃的植物擺放在財位，既能發揮招財效果，視覺上也更為自然不刻意。

財位位置判斷
財位通常位於客廳大門的對角線處，是影響家庭財運的關鍵區域。依據開門方向不同，位置判斷如下：

大門開在左邊：財位位於右邊的對角線頂端。
大門開在右邊：財位位於左邊的對角線頂端。
大門開在中間：左右兩側的對角線頂端皆屬於財位。

▲客廳財位,植栽,植物。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

6種招財植物
在財位擺放以下植物，象徵生機旺盛，有助於帶動運勢：

富貴竹：好養又生長茂密，別稱「萬年竹」或「開運竹」，過年期間常見的塔狀造型十分美觀。

金錢樹：原產於熱帶非洲，擁有特殊的地下塊莖。葉片厚實具光澤，外型酷似成串的錢幣，因而得名。

發財樹：盆栽高度多控制在2公尺以內，特徵是擁有5至7枚小葉的掌狀複葉。花朵碩大，花瓣裂開呈條狀，花色包含紅、白及淡黃，色澤亮麗。

▲客廳財位,植栽,植物。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

常春藤：屬於藤蔓類植物，具備氣生根可攀附物體。生命力旺盛好照顧，適合溫暖濕潤且日照充足的環境，但較不耐寒。

鴻運當頭：屬於鳳梨科花卉，花朵盛開在植株頂部或中央，紅豔的花色搭配茂盛葉片，充滿過年節慶氛圍。

蓬萊松：適合做為室內中小型盆栽，屬於多年生常綠灌木，照顧簡單且具耐陰特性。

關鍵字：

風水, 招財, 植物, 財位, 居家佈置

