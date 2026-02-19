fb ig video search mobile ETtoday

孫儷《蠻好的人生》10霸氣金句：男人會跑，但錢和本事長在你的身上

>

記者鮑璿安／綜合報導

孫儷主演《甄嬛傳》是過年時的熱門劇集，而她近年來演出的《蠻好的人生》也成為代表作之一，劇情講述了39歲的保險銷售女王「胡曼黎」，在工作和婚姻都遭到打擊，雙重背叛之後，依然從谷底爬起翻身，是相當受到關注的「大女主」逆襲劇，以下就公開當中的金句台詞，看看哪一句對你而言最有感觸？

▲《蠻好的人生》由孫儷與董子健主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《蠻好的人生》由孫儷與董子健主演。（圖／愛爾達電視提供，以下同）

1. 那時候靠我掙錢養家帶孩子，還要供你讀書，以前我也這麼愛錢這麼勢力，你怎麼沒有意見呢？你現在紅了，不願意看人臉色了，我告訴你，你有今天都是我胡曼黎的功勞，你丁致遠沒有我，你什麼都不是。

2. 穿大牌露出商標的意義，就在於不解釋，你一亮相就告訴那些身價上億的大老闆，你不差錢，你不是為了錢才來談這一單的，你有了身價，別人才會把你當回事。

3. 我就是想告訴你，不要對自己灰心失望，人越是不得已的時候，越要好好吃飯，吃飽了才有力氣幹活。

▲《蠻好的人生》由孫儷與董子健主演。（圖／愛爾達電視提供）

4. 所以我要發這個朋友圈啊，告訴我下一個東家，這點小事傷不到我的了。公司有人想弄我，家裡有人想弄我，我呸，看誰能笑到最後。我還是我，不對，更好的我。

5. 做我們這一行就是這點好，價值都在自己身上，越老越值錢。

6. 資料往客戶面前一扔，隨便說句話就可以開單了？天真嘛你。

7. 人嘛你懂的，都是笑人無、恨人有，我混得比他們好，他們肯定要在我身上潑髒水的。

▲《蠻好的人生》由孫儷與董子健主演。（圖／愛爾達電視提供）

8. 根據能量守恆定律，搞不好現在你的危機，就是轉機。

9. 男人會跑，但錢和本事長在你的身上。

10. 這是老天爺在點我，有鈔票不賺豬頭三。

關鍵字：

孫儷, 蠻好的人生, 胡曼黎, 逆襲, 陸劇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

對另一半斤斤計較星座Top 3 ！第一名把金錢當成安全感　本性就小氣

對另一半斤斤計較星座Top 3 ！第一名把金錢當成安全感　本性就小氣

天生討喜最有長輩緣星座Top 3 ！第一名會察言觀色超得人疼

天生討喜最有長輩緣星座Top 3 ！第一名會察言觀色超得人疼

2026財運爆發三大星座！TOP 1根本暴富主場　越穩越賺輕鬆累積滿滿財富

2026財運爆發三大星座！TOP 1根本暴富主場　越穩越賺輕鬆累積滿滿財富

59歲活成29歲鮮肉體格！新加坡最帥攝影師凍齡秘訣公開　每天6顆蛋早餐 張韶涵砸3000萬包色「錶王」　紅、藍、綠寶石錶各來一只 春節連假閱讀書單　不妨參考誠品職人票選3大年度必讀好書 初一至初五「旺財指南」一次看　別吃稀飯、睡太少避禁忌 2026泰國必買包包推薦！12個不買後悔的精緻小眾品牌 4雙跑鞋功能顏值兼具推薦！ASICS腳感更輕盈回彈、HOKA破PB而生 盤點5萬內熱賣機械　Seiko潛水錶與時俱進

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面