明天開工卻完全不想睡？別躺了！先讓大腦降速培養睏意

記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

連續多天熬夜後，身體明明疲憊不堪，卻在真正需要休息、隔天要開工時反而睡不著，是許多人共同的困擾，這種狀況多半與生理時鐘混亂、自律神經失衡有關，越是焦慮「一定要睡」，大腦反而越清醒，以下整理三個實用調整方式，幫助身體慢慢回到可入睡的節奏。

＃先讓大腦「降速」

躺在床上卻不斷看時間、擔心明天精神狀態，只會讓大腦維持在警戒模式，此時與其強迫自己閉眼，不如先離開床鋪，做一些低刺激的事情，例如：閱讀紙本書、聽輕音樂或簡單伸展，讓大腦從工作狀態慢慢切換成休息模式，等真正有睡意再回床上。

＃利用光線與儀式感重建作息訊號

連續熬夜容易讓生理時鐘錯亂，建議固定一個「準備睡覺的流程」，例如：洗溫熱的澡、關掉大燈、調暗房間光源，並避免藍光刺激，這些行為會反覆告訴身體「現在是該休息的時間」，即使第一天不容易入睡，持續幾天後也能慢慢校正節奏。

＃接受短睡眠，避免補眠過度

若真的只睡了兩三個小時，也不必過度恐慌，白天避免長時間補眠，午睡控制在20分鐘內，讓身體累積真正的睡眠壓力，反而有助於晚上入睡，短期精神不濟是正常現象，重點是讓作息回到穩定，而不是一次補回所有睡眠。

睡覺, 失眠, 開工

