全台6間銷魂蛋塔每日限量新鮮出爐　千層巧克力、珍珠奶茶限定口味必點

古早味蛋塔、葡式蛋塔，千層可頌蛋塔，身為蛋塔控的你絕對要收藏這一篇。

Comeme台北統一時代百貨

台北市信義區

千層可頌蛋塔專賣店，品項有可頌蛋塔、千層蛋塔兩大類，且全台門市都有自家限定口味，推薦千層雲朵半熟乳酪蛋塔、千層花生什麼酥蛋塔和千層巧克力蛋塔。

▲千層可頌蛋塔專賣店。（圖／美食客Lilith提供）

克莉斯塔 christinetart 勤美草悟道蛋塔

台中市西區

整間店混著塔皮酥香和奶油香氣，一共販售九種口味，有時會推出新口味或是限定口味，推薦珍珠奶茶、金萱柚香桂花釀蛋塔、原味蛋塔和焦糖佐海鹽蛋塔。

▲克莉斯塔 christinetart 勤美草悟道蛋塔。（圖／擷取自美食客wen❤）

Supranormal Bakery Cafe 赤峰店

台北市大同區

由台北老宅改造而成的澳式風格早午餐咖啡廳，以豐富的早午餐與可頌麵包、蛋塔品項著名，推薦超正常蛋塔、澳式大早餐、黛安牛排可頌和酪梨雞胸三明治。

▲Supranormal Bakery Cafe 赤峰店。（圖／美食客蜜蜜Mimi提供）



黛西蛋塔

宜蘭縣宜蘭市 （目前宜蘭分店已歇業，深坑分店營業中）

每日現烤出爐，店面除了販售蛋塔，還有許多小點心可以現場挑選，推薦招牌葡式蛋塔、美式巧克力軟餅乾、焦糖巴斯克乳酪蛋糕、芋頭地瓜酥和香濃乳酪塔。

▲黛西蛋塔。（圖／美食客ChiaChi提供）

Tart Club 蛋塔俱樂部

台北市大同區

以極具創意的甜點設計為主打，可以內用及外帶，推薦榴槤蛋塔、草莓奶蓋蛋塔、原味蛋塔、脆脆莓果巧巧蛋塔、玄米奶蓋抹抹蛋塔和香草焦糖布蕾蘋果蛋塔。

▲Tart Club 蛋塔俱樂部。（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

Libreadry 巢屋

台北市大安區

歐風藍色大門搭配上唯美水晶吊燈，販售的品項豐富且多樣，歐式麵包、日式麵包、吐司、可頌通通都有，推薦明太子、肉桂捲、蛋塔、羅馬生乳包和鹽的枝豆。

▲Libreadry 巢屋。（圖／美食客凱Kai提供）



