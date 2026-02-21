週末放鬆首選！宜蘭六間特色咖啡廳　享受慢旅的美好

文／MENU美食誌

宜蘭的咖啡廳都別具特色，每一間都值得深入造訪。



Barn Stay

宜蘭縣員山鄉

台灣最接近濟州島的地方，運用韓風元素，將原本廢棄的穀倉，打造而成的咖啡、民宿、選物店，推薦冷萃咖啡、單品手沖咖啡、Flat White拿鐵、蘋果塔。

▲Barn Stay。（圖／美食客美食誌娜要吃什麼提供）

捌㡯珈琲

宜蘭縣頭城鎮

由日系老宅改建，裝潢以木質調搭配大面積玻璃，不時會有呼嘯而過的火車出現，推薦水蜜桃紅烏龍戚風捲、手作飯糰、奶油三星蔥吐司、自製奶酥吐司。

▲捌㡯珈琲。（圖／美食客melodylai1104提供）

MASLOW WALKER 咖啡吧

宜蘭縣礁溪鄉

隱身在巷弄內的老屋咖啡廳，店內處處可見台港融合的巧思，主打自烘咖啡、手作麵包、手工甜點，推薦流沙千層、70%濃厚生巧克力、紅豆奶油脆皮麵包。

▲MASLOW WALKER 咖啡吧。（圖／美食客Chun提供）

咖啡浴 FURO CAFE

宜蘭縣礁溪鄉

宜蘭超人氣打卡咖啡館，以日式澡堂為設計概念的咖啡廳，隨著季節也會有不同的主題，推薦手做生吐司、鹹可頌、莓好兔You、水果三明治和草莓生乳蛋糕。

▲咖啡浴 FURO CAFE。（圖／美食客ᴸᵁ 吃美食提供）



無所時時 Woosh Cafe x 半日森 Halfday Inn

宜蘭縣五結鄉

是一間民宿結合田園的咖啡廳，園區內有落雨松、大草坪還有柯爾鴨，供應手沖咖啡、義式咖啡、奶類飲品與輕食甜點，推薦可可歐蕾、百香芒果塔和費南雪。

▲無所時時 Woosh Cafe x 半日森 Halfday Inn。（圖／美食客吃貨小肥仔提供）

花宅咖啡餐酒 HUA Coffee & Bistro

宜蘭縣,宜蘭市

位於巷弄間的懷舊老宅，供應咖啡、飲品、甜點、披薩、鬆餅，將古早味與現代糕點混搭碰撞，推薦肥宅藥房綜合肉桂捲、小山圓抹茶生乳捲、麵茶凸餅波霸冰淇淋。

▲花宅咖啡餐酒。（圖／美食客阿土伯提供）

延伸閱讀

麵包控絕對不能錯過！6間超質感麵包店，各種麵包應有盡有！

文青最愛的老派浪漫：台南6間隱藏在巷弄裡的復古系咖啡廳推薦

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。