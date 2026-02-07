天冷聚餐最適合一起吃肉　台北六間人氣韓式、日式燒肉餐廳推薦清單

fb ig video search mobile ETtoday

文／MENU美食誌

冷空氣一波波報到，天氣越冷越想找地方聚在一起。燒肉香氣配上炭火溫度，最適合朋友聊天、情侶約會或家庭聚餐。精選台北人氣燒肉餐廳推薦清單，讓寒流夜晚不再只是冷，而是熱鬧又滿足！

吃肉 EatMeat 韓式烤肉
台北市中山區

隱身於捷運雙連站、中山站巷內，堪稱老饕才知道的隱藏版美食。除了有經典韓式料理，還有無限可續點的韓式小菜，推薦韓式蒸蛋。

▲燒肉 。（圖／美食客提供）

▲吃肉 EatMeat 韓式烤肉。（圖／美食客momo提供）

Maple Tree House 楓樹 韓國烤肉
台北市大安區

曾被CNN譽為世界上最好吃的韓國烤肉 ，裝潢相當時尚，以單點和套餐的方式為主，提供多種小菜，可以無限續點，推薦海鮮煎餅和石鍋拌飯。

▲燒肉 。（圖／美食客提供）

▲Maple Tree House 楓樹 韓國烤肉。（圖／美食客魚魚小遊食提供）

三樵炭火燒肉
台北市大安區

主打來自鹿兒島的和牛肉品，提供沙拉、小菜、各式肉品、湯、時蔬、甜點飲品，還有日式桌邊代烤服務，推薦橫綱燒肉雙人套餐、鹽蔥香牛舌、兒島和牛盛合宴。

▲燒肉 。（圖／美食客提供）

▲三樵炭火燒肉。（圖／美食客An An Yu提供）

禧太炭火燒肉店
台北市大安區

店內有著濃厚的日式燒肉氛圍，使用備長炭炭火炙烤，菜單提供多種和牛燒肉單品和雙人套餐，食材新鮮、擺盤不馬虎，推薦雙人尊榮套餐，CP值非常高！

▲燒肉 。（圖／美食客提供）

▲禧太炭火燒肉店。（圖／美食客Zivtor提供）

咚咚家 DonDonGa 韓式豬肉專賣-돈돈가
台北市大安區

店家主打伊比利豬和台東香草豬，有三種醬料可以選擇，而且還有專人桌邊服務。推薦韓式起司蒸蛋、韓式涼拌冷麵和海鮮青蔥煎餅。

▲燒肉 。（圖／美食客提供）

▲咚咚家 DonDonGa 韓式豬肉專賣。（圖／美食客Bonnie提供）

馬太郎燒肉本店
台北市中山區

紅色木頭裝潢，帶有濃厚的日式風格，吃到飽一共有三種價格級距可選擇。店家不只肉類品項眾多，連調料配菜也超級豐富，肉質厚實，CP值很高！

▲燒肉 。（圖／美食客提供）

▲馬太郎燒肉本店。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

壽喜燒控必收藏！湯底香、肉超嫩，台北必吃六間人氣壽喜燒名店大公開，趕快收藏起來吧！

過年訂位一位難求！2026年雙北年菜必吃推薦，在地人私藏清單曝光，這六間快收藏！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

