不小心吃太多？營養師推薦5款「燃脂食物」　剷平小腹超有感

▲無糖綠茶是減重時的好選擇。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

年夜飯大魚大肉，一不小心熱量就超標，想要積極減重卻還是管不住嘴怎麼辦？與其在家自怨自哀，倒不如學會如何吃對食物，營養師朱瑞君就列舉5款燃脂食材，多吃不會胖，反而有助於消去肚子上的一圈肉，現在就來立刻了解！

#水

以成年人來說，一天至少要喝足2000cc以上的水分，多喝水不僅可以抑制食慾，更可以加速身體的化學作用，增加身體新陳代謝率，能幫助排便順暢，而且天熱補充水分，也能幫助身體機能正常運作。

#無糖綠茶

喝膩了水，營養師朱瑞君分享，無糖綠茶也是好選擇，細數綠茶對人體的好處，像是可促進新陳代謝、兒茶素可減少脂肪的形成，咖啡因則可以增加身體所需要消耗的熱量與水分。

#燕麥

燕麥是不少人減重時的好夥伴，燕麥含有豐富纖維、維生素- 燕麥葡聚糖，適當補充可以提高飽足感，避免嘴饞再吃其他食物。而且燕麥在全榖類裡相對 GI 值較低，可使胰島素分泌降低，減少同化作用，較不易合成脂肪。

#辣椒

辣椒中含有辣椒素，辣椒素和辣椒中相關化合物合稱為辣椒素類，曾有研究顯示，長時間連續攝取辣椒素類物質，能確實有助減重，同時刺激身體新陳代謝率。

#豆類

豆類含有抗性澱粉，適當食用能夠幫助增加飽足感。黃豆、黑豆更含有卵磷脂，卵磷脂具有乳化、分解油脂的特性，能促進多餘脂肪代謝出體外。