金價走揚帶旺買氣　1萬元出頭入手可愛金馬串飾

記者陳雅韻／台北報導

黃金價格自去年5月以來持續攀升，至今漲幅已突破6成，帶旺黃金品牌買氣，去年在百貨周年慶業績超越高奢精品。消費者選擇品牌購買黃金，除了重視設計感，最大原因是品牌重視信譽，可避免買到摻雜其他金屬影響純度的「黃金」，而這股收藏金飾的熱潮持續延燒，各品牌在新年之際紛紛推出生肖馬年或吉祥寓意之作，價格鎖定在1萬出頭，有機會入手小巧精緻的黃金串珠，作為幸運首飾。





Just Gold鎮金店

Just Gold鎮金店推出全新「佑玲瓏」十二生肖純金串珠系列，運用足金5D硬金工藝呈現十二生肖黃金串珠，每一款生肖作品洋溢童趣風格，收藏自己的生肖款式或送給新生兒當禮物都適合。





點睛品

點睛品也以卡哇伊風格詮釋馬年黃金串飾，且結合元寶與福袋等吉祥好運元素，打造Charme 系列馬年串飾，「萌馬進寶」詮釋金馬背著金元寶的可愛模樣，而「萌馬福袋」串飾則圓滾滾的小馬與福袋相結合，傳遞美好祝福。







周大福

周大福由代言人楊洋演繹傳承系列新春款作品，結合爆竹與吉祥意象的傳承系列黃金鑽石首飾，巧妙融入中華文化情感符碼，整體設計貴氣華麗，戴上讓人一眼瞧見。

