fb ig video search mobile ETtoday

金價走揚帶旺買氣　1萬元出頭入手可愛金馬串飾

>

▲▼黃金 。（圖／公關照）

▲Just Gold鎮金店推出佑玲瓏十二生肖純金串珠系列。（圖／Just Gold鎮金店提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

黃金價格自去年5月以來持續攀升，至今漲幅已突破6成，帶旺黃金品牌買氣，去年在百貨周年慶業績超越高奢精品。消費者選擇品牌購買黃金，除了重視設計感，最大原因是品牌重視信譽，可避免買到摻雜其他金屬影響純度的「黃金」，而這股收藏金飾的熱潮持續延燒，各品牌在新年之際紛紛推出生肖馬年或吉祥寓意之作，價格鎖定在1萬出頭，有機會入手小巧精緻的黃金串珠，作為幸運首飾。

▲▼黃金 。（圖／公關照）

▲Just Gold鎮金店佑玲瓏十二生肖純金串珠系列的馬造型串珠，約11,600元。

Just Gold鎮金店
Just Gold鎮金店推出全新「佑玲瓏」十二生肖純金串珠系列，運用足金5D硬金工藝呈現十二生肖黃金串珠，每一款生肖作品洋溢童趣風格，收藏自己的生肖款式或送給新生兒當禮物都適合。

▲▼黃金 。（圖／公關照）

▲Just Gold鎮金店佑玲瓏十二生肖純金串珠系列的龍造型串珠，約11,600元。

點睛品
點睛品也以卡哇伊風格詮釋馬年黃金串飾，且結合元寶與福袋等吉祥好運元素，打造Charme 系列馬年串飾，「萌馬進寶」詮釋金馬背著金元寶的可愛模樣，而「萌馬福袋」串飾則圓滾滾的小馬與福袋相結合，傳遞美好祝福。

▲▼黃金 。（圖／公關照）

▲點睛品Charme 萌馬福袋足金串飾，約12,100元。（圖／點睛品提供，以下同）

▲▼ 點睛品 。（圖／公關照）

▲點睛品Charme萌馬進寶足金串飾，約12,100元。

周大福
周大福由代言人楊洋演繹傳承系列新春款作品，結合爆竹與吉祥意象的傳承系列黃金鑽石首飾，巧妙融入中華文化情感符碼，整體設計貴氣華麗，戴上讓人一眼瞧見。

▲▼黃金 。（圖／公關照）

▲周大福代言人楊洋佩戴傳承系列新春款作品。（圖／周大福提供，以下同）

▲▼黃金 。（圖／公關照）

▲周大福結合爆竹與吉祥意象的傳承系列黃金鑽石手鍊。

關鍵字：

黃金, Just Gold鎮金店, 點睛品, 周大福

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

比起群聚更愛獨處的三大星座！TOP 1自己更有踏實感　靠沉澱與自律來成長

比起群聚更愛獨處的三大星座！TOP 1自己更有踏實感　靠沉澱與自律來成長

年假小心發福！最易發胖星座Top3公開　看看你上榜了嗎？

年假小心發福！最易發胖星座Top3公開　看看你上榜了嗎？

馬年「初一開賣」福袋整理　84.9萬汽車、66萬商務艙現場抽

馬年「初一開賣」福袋整理　84.9萬汽車、66萬商務艙現場抽

「國民調味料」竟是除垢利器網實測有效　不鏽鋼水槽煥然一新 壓歲錢別急著花！用3招升級成「錢母」　加一動作旺整年 亞洲首富妻「錶王」是標配　帶孫子千萬珠寶錶上手 馬年新鞋盤點！PUMA薄底「招桃粉」新色、鬼塚虎MEXICO 66馬蹄鞋墊超喜氣 5個小習慣培養氣質　不用靠精品也有氣場 衣櫃打理3種單品不要再買：材質差、難搭配都NG！ 馬年想轉運不用等開工！年假養成這5個習慣　讓運勢越來越好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面