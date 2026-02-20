最難忘舊愛星座Top 5　金牛抗拒重新開始　很難愛上別人

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼星座。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

▲有的星座總是難放下過去戀情。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

有些星座對感情特別執著，分手後即使理智知道該放下，內心卻總抱著「也許他會回頭」的期待，遲遲走不出過去。以下是最容易等舊愛回頭的星座Top 5，以及他們總是難以放手的原因。

#第1名 巨蟹座

巨蟹座戀愛時用心經營，對伴侶付出無怨無悔。一旦分手，他們會不斷回想過去的點滴，也是因為對感情太有責任感，總幻想著舊愛會因為回憶和感情回到自己身邊。

#第2名 金牛座

金牛座對愛情非常專情，習慣長期經營一段感情，對「重新開始」這件事感到抗拒。他們不輕易愛上別人，一旦認定了，就會固執地守著那份情感，哪怕分手後依然默默等待對方回頭。

▲▼最容易等舊愛回頭星座Top 5。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#第3名 雙魚座

雙魚座感情豐富又愛幻想，分手後經常活在對方會「浪子回頭」的劇情裡。他們捨不得那種戀愛時的浪漫氛圍，會自己編織舊愛回頭的夢，哪怕對方可能已有新對象，也願意傻傻守候。

#第4名 天蠍座

天蠍座對愛情非常執著，付出後很難抽身。他們不甘心愛過的人就這樣離開，會一邊恨一邊等，心裡始終有個位置為對方保留。只要舊愛一有回頭跡象，天蠍座依然會陷入無法自拔的糾結。

▲▼最容易等舊愛回頭星座Top 5。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#第5名 處女座

處女座追求完美，不甘心一段感情就此畫下句點。他們會不停反省自己、檢討感情中的問題，甚至會想著「只要改變自己，對方就會回來」。

星座, 愛情, 分手, 舊愛, 感情

