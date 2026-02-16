馬年新鞋盤點！PUMA薄底「招桃粉」新色、鬼塚虎MEXICO 66馬蹄鞋墊超喜氣

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／綜合報導

2026 馬年新春鞋履聚焦速度意象、好運象徵與造型進化，New Balance 、Nike、adidas Originals 、PUMA、Onitsuka Tiger 陸續推出馬年限定款，從跑步與訓練鞋延伸至街頭與生活風格，馬蹄細節、奔騰圖騰、紅色調與文化符號成為關鍵語彙，讓新年穿搭在機能與風格之間取得平衡，以下就精選別具話題的馬年新品鞋履！

New Balance

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

New Balance 迎接 2026 馬年以穿上 NB 好事成雙為主題，推出多款新春限定配色鞋履，主打 ABZORB 2010 與 204L 兩大輪廓。ABZORB 2010 以千禧風格結合解構線條與多層次材質示範，搭載 ABZORB 中底，提供穩定腳感與日常舒適度，呼應馬年穩健前行的寓意。204L 則取材自七〇年代薄底復古球鞋，線條簡潔輕盈，適合融入日常穿搭節奏。整體配色以大地色、粉霧色系鋪陳節慶氛圍，讓新年鞋款自然融入生活場景。

Nike

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲Nike 推出 2026 馬年脫韁系列，Vomero 18、Air Force 1 。（圖／品牌提供）

Nike 推出 2026 馬年脫韁系列，以奔騰駿馬象徵突破與行動力，主打鞋款為 Pegasus 41。設計將馬匹自由奔跑的能量轉化為鞋面圖案與配色細節，兼顧跑步、籃球與街舞等多元運動情境。鞋墊融入遊牧烏托邦視覺，搭配呼應主題的外底配色，強化向前推進的意象。系列同時涵蓋 Vomero 18、Air Force 1 等鞋型，延伸至日常與訓練穿搭。

adidas Originals

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

adidas Originals 與陳冠希主理品牌 CLOT 聯手打造 2026 馬年新春系列，主打鞋履為 CLOT Superstar 正裝鞋。經典輪廓以牛皮與馬毛馬紋印花重塑，搭配皮質貝殼頭、金色鞋帶頭與流蘇裝飾，將正裝質感融入街頭語彙。另一雙 CLOT Qi Flow 則結合功夫靈感與現代機能，尼龍鞋面、盤扣與特殊外底設計展現文化融合，絕對是走春最應景的鞋履。

PUMA

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

PUMA 推出馬年限定彪足馬力系列，集結 BELLA、CAVEN、SPEEDCAT 三大人氣鞋型，主打新年開運概念！設計細節融入馬蹄鞋扣與馬尾結，象徵馬到成功與好運隨行，薄底輪廓強調腳踏實地的穿著感受。配色以招福白、招桃粉等新年色系為主，讓鞋款成為造型亮點。系列鎖定日常穿搭與走春情境，兼顧實穿與節慶氛圍。

Onitsuka Tiger

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

Onitsuka Tiger 為旗下經典款式 MEXICO 66 注入馬年意向，延續經典鞋型並注入濃厚節慶寓意。鞋墊鋪滿馬蹄圖樣，象徵步伐穩定向前，鞋身點綴金色七釘馬蹄鐵作為幸運符。側身虎爪紋以復古筆觸呈現，搭配深暖紅色調展現層次感，鞋尾拼接仿馬毛材質增添動感，另附兩款可替換鞋帶，對應不同穿搭風格。

馬年鞋款, 新春限定, 運動鞋, 潮流聯名, 開運設計

