過年用這3款香氣迎財神！明亮柑橘調洗淨氣場有好運

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

新的一年人人都希望財運亨通，不只是從行動上改變，透過香氣更能引領整體氣場，像是柑橘調氣味清新、明亮，容易讓人心情愉快、思緒清晰，當人處於正向狀態時，更容易做出理性又果斷的決定，自然有助於財務流動與機會出現，以下就分享多款柑橘調香氣，噴上立刻迎好運。

＃Acqua di parma 克羅尼亞淡香精臻選典藏版，100ml、售價11200元

DIOR,迪奧,Acqua di Parma,肌膚之鑰,保養,限量,彩妝。（圖／品牌提供）

提到柑橘調，可謂是義大利Acqua di Parma的統治區，旗下最為經典的克羅尼亞經典古龍水，創立至今已有百年歷史，依舊很受到粉絲喜愛，2026年再度推出克羅尼亞淡香精臻選典藏版，選用來自2024年馬達加斯加的諾西貝島（Nosy Be）豐收的白色依蘭依蘭，揉合義大利佛手柑、血橙、苦橙葉與葡萄柚，讓整體香氣更顯豐沛的層次與馥郁感。

＃嬌蘭 男性古龍淡香精，100ML、售價5,250元

嬌蘭,Acqua di Parma,SHARECO,香水,香氛,招財。（圖／品牌提供）

香水世家嬌蘭除了花草水語系列非常具有代表性之外，男香也是隱藏版的質感好物，聞過的人甚至都會默默收藏，其中，男性古龍淡香精呈現出獨特的木質柑橘古龍香調，以葡萄柚香調帶來振奮的清新感，與杏仁及柑橘調交織，呈現微微苦澀的層次對比；後調則以岩蘭草與乳香構築深邃木質底蘊，增添神秘暖意，讓人上癮。

＃SHARECO 極晝香水，100ml、售價2180元

嬌蘭,Acqua di Parma,SHARECO,香水,香氛,招財。（圖／品牌提供）

如澄澈水流般純淨清透的香氣，透過香檸檬、柑橘、甜橙，營造彷彿晨光初照，中後調花香層疊結合溫柔木質，對比出一絲深邃的沉穩，不過分搶眼，卻能深植人心，而且不專屬於男性使用，不管是男性女性都可以自在演繹，是屬於每個人心中的「清澈暗影」。

嬌蘭, Acqua di Parma, SHARECO, 香水, 香氛, 招財

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

