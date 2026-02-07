fb ig video search mobile ETtoday

12款馬年精品把好運藏進設計套上時髦一整年　馬蹄符號天天都能戴

>

不只是新年限定！12款馬年精品、把好運藏進設計，套上就能時髦一整年

▲馬年精品。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

每到農曆新年，時尚圈直接轉換成「節慶模式」，但真正厲害的設計，從來不是只紅一季，而是能一路陪你走完整年。迎接2026馬年，讓「招好運」這件事不再停留在年節限定，而是自然融入日常穿搭。馬，象徵前進、速度與行動力；馬蹄，則代表守護與祝福。

馬年限定精品：「馬」圖樣

最具代表性的「馬」意象。不同於過去直白的生肖圖樣，今年的設計更著重線條張力與動感轉譯。奔馳的馬不再只是可愛裝飾，而是被拆解成俐落的輪廓、節奏感十足的構圖，透過刺繡、印花或材質對比呈現。

不只是新年限定！12款馬年精品、把好運藏進設計，套上就能時髦一整年

▲KENZO CNY 限定奶油白馬蹄鐵短袖上衣、KENZO CNY 限定奶油白馳影寬版長袖上衣、KENZO CNY 限定紅色馬蹄鐵刺繡衛衣。（圖／品牌提供）

 這類單品特別適合用在服裝或包款上，一眼就能感受到向前的力量，卻不會被年節感綁住。穿上身，像是在替自己設定新一年的行動模式—不拖延、不設限，想到就走。

不只是新年限定！12款馬年精品、把好運藏進設計，套上就能時髦一整年

▲GANNI 馬年限定連帽上衣-櫻桃紅、GANNI 馬年限定長袖上衣-幽靈灰。（圖／品牌提供）

不只是新年限定！12款馬年精品、把好運藏進設計，套上就能時髦一整年

▲GANNI 馬年限定小型手提袋-白鷺、Les Néréides 馬年墜飾。（圖／品牌提供）

馬年限定精品：馬蹄符號設計

如果你偏好更低調、耐看、天天都能戴的好運配置，那一定要關注「馬蹄」這個經典符號。在設計語境裡，馬蹄一直被視為守護與幸運的象徵，今年更常與K金、鑽石等細膩材質結合，呈現一種溫柔但有力量的存在感。

不只是新年限定！12款馬年精品、把好運藏進設計，套上就能時髦一整年

▲agete 10K 馬蹄紅寶手鍊、agete 18K 馬蹄鑽石項鍊。（圖／品牌提供）

輕珠寶品牌agete春季推出的馬蹄鑰匙項鍊，就是很好的例子。馬蹄負責招來並留住幸福，鑰匙則象徵開啟新旅程，兩個意象合而為一，像是把祝福隨身攜帶。設計不張揚，卻越看越耐，無論是日常配戴或當作新年禮物，都剛剛好。

不只是新年限定！12款馬年精品、把好運藏進設計，套上就能時髦一整年

▲agete 馬蹄鑰匙項鍊。（圖／品牌提供）

整體來看，2026馬年限定精品最迷人的地方，是用成熟的設計語言，把節慶寓意慢慢融進風格本身。從具有視覺張力的服裝單品，到能陪你走很久的精緻配件，這些設計都不只為了迎新年，而是為新一年留下值得被珍藏的片刻。當生肖不再只是短暫符號，而成為日常的一部分，好運，或許真的會來得更自然一些。

不只是新年限定！12款馬年精品、把好運藏進設計，套上就能時髦一整年

▲KENZO CNY 限定紅色馬蹄鐵刺繡衛衣、KENZO CNY 限定紅色馬蹄鐵鑰匙扣。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
小S紅包1萬6「被嫌少」！　她理性神回爆擊全場：成年世界的現實
Toyz疑與篠崎泫結婚！她小腹隆起遭誤會懷孕　經紀人回應引關注
原始連結

關鍵字：

周刊王, 馬年, 精品

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

UNIQLO新春第二波優惠更猛！輕暖科技外套、話題繭型牛仔褲超值價必搶

UNIQLO新春第二波優惠更猛！輕暖科技外套、話題繭型牛仔褲超值價必搶

一切要按計劃走的三大星座！TOP 1最討厭變動　無法接受意外差錯

一切要按計劃走的三大星座！TOP 1最討厭變動　無法接受意外差錯

再苦也不喊累！「臉皮最薄」星座Top 3　第一名總是把委屈放心裡

再苦也不喊累！「臉皮最薄」星座Top 3　第一名總是把委屈放心裡

是感情倦怠期還是不愛了？「3細節」幫你看出關係正走向哪裡 鳳小岳超寵妻新年紅包「無限位數」　用Emporio Armani紳士穿搭營造儀式感 3種「負能量好友」遇到了快逃！別再委屈自己討好他們 最以自我為中心星座Top 3！第一名活在自己宇宙裡　沒考慮別人感受 爛事一堆衰到爆？3個方法重設氣場　讓好能量穩定回歸 開箱／Dyson V16 Piston Animal完全解決毛髮　大掃除輕鬆清 存錢不必勒緊褲帶！「無痛理財5原則」月薪再少也能開始

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面