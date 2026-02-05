2026療癒系保養新品推薦！木質香指緣油、護手精華乳讓你香得好高級

fb ig video search mobile ETtoday

2026療癒系保養新品推薦！ADDICTION木質指緣油、m̄enom̄eno橙花護唇膏、 SHIRO護手精華乳讓你香得好高級

▲美妝界掀起療癒系旋風。（圖／取自addictionbeauty_official IG、shiro_japan IG、品牌提供）

圖文／CTWANT

現代生活的節奏總讓人喘不過氣，紫外線、藍光與外界的喧鬧無孔不入。對於精緻女孩來說，晚間或清晨的保養時間，就是那段最珍貴的「避難所」。今年美妝界掀起一陣「療癒系」旋風，不僅強調成分的純淨，更注重產品帶來的心理撫慰。這一次推薦的新品，從指尖的滋潤、雙唇的修護到全臉的防禦，無一不流露著高級的氣味美學。當指緣油的木質香散開，或是在唇間抹上淡雅的橙花，外界的干擾彷彿都被自動屏障，只剩下妳與自己溫柔的對話。

療癒系保養新品推薦：ADDICTION植淬森活指緣油

當指緣油精華觸碰指尖，外界的喧鬧彷彿逐漸遠離，只剩屬於你的安定與沉靜悄然擴散。以草本與木質調香氣輕柔包覆，在溫暖的甜皮氣息中，讓雙手獲得溫和的呵護也帶來放鬆的感官體驗，為日常帶來一段回到本質的片刻。質地輕盈易吸收在肌膚上能舒適延展，呈現柔滑且不黏膩的觸感。使指緣在塗抹時呈現柔軟觸感，質地不黏膩、能自然推開，維持指緣的良好狀態。含5種植物油、薑根莖淬取與生育三烯酚等保濕成分。

2026療癒系保養新品推薦！ADDICTION木質指緣油、m̄enom̄eno橙花護唇膏、 SHIRO護手精華乳讓你香得好高級

▲ADDICTION 植淬森活指緣油7.5mL／785 元。（圖／品牌提供、取自addictionbeauty_official IG）

療癒系保養新品推薦：m̄enom̄eno Lb 橙花經典護唇膏

雙唇是臉部肌膚中最獨特的存在，缺乏皮脂腺與汗腺，也比臉部的角質層屏障薄，因此更容易感受到乾燥、粗糙與環境的傷害。Lb橙花經典護唇膏是一支專為敏感肌與純素生活者打造的極致修護之作。重新定義潤澤的標準，用植物的力量，找回雙唇的柔嫩觸感。加上質地輕盈柔滑，接觸膚溫的瞬間即刻化開，迅速滲透。它能強化雙唇的保濕屏障，緊緊鎖住水分，防止乾燥脫皮反覆發生，讓雙唇全天候維持水嫩舒適，清爽而不黏膩。

2026療癒系保養新品推薦！ADDICTION木質指緣油、m̄enom̄eno橙花護唇膏、 SHIRO護手精華乳讓你香得好高級

▲m̄enom̄eno Lb 橙花經典護唇膏 3g／680元。（圖／品牌提供）

療癒系保養新品推薦：ALBION匠心凝時曜光UV防禦精華

對於現代女性來說，早晨的時間極為有限。ALBION這款頂級精華整合了保養、防護與妝前功能，一瓶完成白天的全面防禦。搭載獨家Oil Veil油膜科技，在肌膚表面形成輕盈防護層，有效對抗汗水、紫外線（SPF40 PA+++）與藍光干擾。雖然單價較高，但它帶來的細緻透亮感與持妝度，讓早起保養變成一種尊榮的享受。

2026療癒系保養新品推薦！ADDICTION木質指緣油、m̄enom̄eno橙花護唇膏、 SHIRO護手精華乳讓你香得好高級

▲ALBION 匠心凝時曜光UV防禦精華 SPF40 PA+++ 40 ml／6,350元。（圖／品牌提供、取自albion_jp IG）

療癒系保養新品推薦：SHIRO 護手精華乳

如果妳追求的是如香膏般的持香體驗，那SHIRO絕對不會讓妳失望。連BLACKPINK Jisoo的親姊姊智允也曾公開推薦其香味，簡潔的霧面質感容器更顯品牌的低調奢華。添加蘆薈與乳木果油，質地比一般護手霜更柔軟水潤，易延展且能深度滋潤肌膚。除了手部，身體乾燥部位也能奢華享受。舉手投足間散發出的自然溫潤香氣，是療癒系女子最隱形的優雅名片。

2026療癒系保養新品推薦！ADDICTION木質指緣油、m̄enom̄eno橙花護唇膏、 SHIRO護手精華乳讓你香得好高級

▲SHIRO 護手精華乳 90g／1,300元。（圖／取自 shiro_japan IG）

