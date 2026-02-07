2026韓系潤色護唇膏8款推薦 Laka、rom＆nd最新必收色＋適合膚色一次看

文／美人圈

2026韓系開架潤色潤唇膏依然是最多人的日常妝容首選！不只保濕修護，更加入潤色與光澤設計，讓乾唇、暗沉唇色也能變得水潤有氣色，素顏擦也不突兀，水潤清透的光澤唇不黏膩、不卡唇紋，日常補擦也毫無負擔。本篇精選多款2026韓系開架潤唇膏推薦清單，Laka、rom&nd、AOU等從滋潤度到適合膚色、推薦色一次整理，快一起往下看！

2026韓系潤色護唇膏推薦：Laka 果然保濕潤唇蜜

編輯推薦必收色：#705 Toasty、#707 Tweed

Laka打造兼具護唇、保濕與妝效的全能護唇蜜！含覆盆子籽油等養護成分，上唇後水潤度明顯提升，細緻填補唇紋、讓乾唇瞬間變得平滑飽滿。質地看起來油亮光澤，實際卻不黏、不厚重，抿起來柔軟有彈性，呈現柔亮卻乾淨的自然唇色。貼合唇型的柔軟刷頭塗抹超均勻、不卡邊，素顏使用也能打造好氣色！暖調膚色首選無花果色#705 Toasty、顯白柔嫩不挑膚，冷調膚色則推薦覆盆莓色#707 Tweed，襯托通透白皙好氣色。

▲Laka 果然保濕潤唇蜜，10ml，NT$500。（圖／Laka）

2026韓系潤色護唇膏推薦：rom&nd X ZO&FRIENDS 果凍唇膏

編輯推薦必收色：#19 喵粉軟糖、#20 雛菊軟糖

G-DRAGON的愛貓ZOA化身聯名主角，與rom&nd打造今年最萌的果凍唇膏！唇膏外殼以ZOA肉球為靈感，掀開瞬間就有種把可愛帶上嘴的感覺。這次延續rom&nd的水光炸彈配方，加入摩洛哥堅果油、玫瑰果油與月見草萃取，能牢牢鎖住水分、形成清透光澤膜，讓雙唇看起來水嫩但不黏膩。色號設計結合ZO&FRIENDS的角色配色，#19 喵粉軟糖是粉×灰的柔霧粉感；#20 雛菊軟糖則是白×珊瑚交織出的溫柔珊瑚色。

▲om&nd X ZO&FRIENDS 果凍唇膏（含貼紙），NT$480。（圖／rom&ndr）

2026韓系潤色護唇膏推薦：NUSE 冷卻水光養膚唇釉

編輯推薦必收色：#C00 Code Name Cold、#C02 Lillies Cherry、#C03 Haze Beige

romand副牌NUSE延續韓系極簡美學，將養膚精華融入唇釉中。內含維他命B5、胭脂仙人掌精華與玻尿酸，上唇即刻沁潤降溫，像冰鎮後的水蜜桃般清透。唇釉色調柔和中帶冷感，能自然融合原生唇色，呈現「沒上妝卻氣色很好」的高級素唇感。每一次抿唇都閃著細緻水光，散發乾淨又溫柔的氛圍，完美演繹冷感純欲系的唇妝。

▲NUSE 冷卻水光養膚唇釉，NT$429。（圖／NUSE By Amiid Beauty）

2026韓系潤色護唇膏推薦：hince 冰透蜜糖唇頰膏

編輯推薦必收色：#01 蜜桃玫瑰、#05 晨曦柔光、#13 蘇打汽水、#16 落日玫瑰（新色）

hince冰透蜜糖唇頰膏推出新色！果凍質地一抹化開，保濕滋潤度極高，光澤妝感唇紋完全消失，除了當作潤唇膏、也可以當作頰彩，雙頰透出自然的光澤。必收色就是百搭的#01 蜜桃玫瑰，是日常妝容首選，清透的粉色調#05 晨曦柔光人氣也相當高，今年的新色#16 落日玫瑰則是暖感玫瑰色，不挑膚、誰擦誰嫩！除了幾款色調，還有無色珠光款#13 蘇打汽水，可以單獨當作打亮、堪稱疊擦神級色。

▲hince 冰透蜜糖唇頰膏，NT$460。（圖／hince）

2026韓系潤色護唇膏推薦：蘭芝 甜甜圈澎潤水唇釉

編輯推薦必收色：#肉桂糖霜、#蜜桃玫瑰

蘭芝甜甜圈唇釉從外觀就讓人少女心爆棚！質地是輕盈水感唇釉，搭配光感晶透複合物，抹開後形成自然透亮的水光膜，不黏不悶，唇紋視覺上被柔焦填平。成分中加入多胜肽、石榴籽油與摩洛哥神經醯胺，一邊上妝一邊修護乾燥唇況，長時間也不顯乾裂。色選走溫柔日常路線，像是帶奶霧感的藕粉色 #肉桂糖霜，薄擦就像原生唇色透出淡淡紅潤感；想要更甜一點的好氣色，則可選帶粉感的#蜜桃玫瑰，素顏或偽素顏妝都很加分。

▲蘭芝 甜甜圈澎潤水唇釉 ，NT$650。（圖／蘭芝）

2026韓系潤色護唇膏推薦：AOU 光澤潤唇膏

編輯推薦必收色：02 Persimmon、03 Mulberry、#06 Peanut

AOU光澤潤唇膏上唇後呈現自然透亮、不過分油亮的柔嫩光澤。含蔓越莓與樹莓萃取物，質地滑順好推，日常補擦也不會有負擔感，乾唇、淡唇色都被溫柔修飾，單擦就有氣色。色調走原生血色系路線，像是偏暖橘調的02 Persimmon，薄擦很有健康感，還是SEVENTEEN崔勝哲使用色！帶莓果感的03 Mulberry更顯白、適合秋冬，也是李泳知、Jennie私物愛用色；低調裸棕的06 Peanut是邊佑錫使用色，當作打底潤唇也很實用。

▲AOU 光澤潤唇膏，NT$520。（圖／AOU By Amiid Beauty）

2026韓系潤色護唇膏推薦：BRAYE 酷甜冰光潤唇凍

編輯推薦必收色：#05 LAZY NUV、#06 DUSK ROSE、#08 FOG PINK、#10 CHILL SCORCH

BRAYE冰光潤唇凍一抹就能感受晶透水光貼合唇面，視覺上立刻打造嘟嘟唇效果。配方中加入覆盆子萃取、胺基酸與印度苦草萃取物，上妝時水潤、卸妝後唇況依然柔軟不乾。顯色度可疊擦調整，薄擦是清透水光，疊擦則能堆出更飽和的唇色，色選從淡顏系到濃郁可可調都很齊全，像#05 LAZY NUV的焦糖米棕溫柔耐看、#06 DUSK ROSE帶磚紅玫瑰調顯白不挑膚，#08 FOG PINK像原生唇色般自然，而#10 CHILL SCORCH則適合想要成熟氛圍的可可紅棕控。

▲BRAYE 酷甜冰光潤唇凍，NT$475。（圖／BRAYE By Amiid Beauty）

2026韓系潤色護唇膏推薦：BEIGIC 淡紋精華唇頰蜜

編輯推薦必收色：#04 Sway、#05 Flat White

一抹柔滑，就像融化的奶油在唇上綻開！BEIGIC這款唇頰蜜融合神經醯胺與植物性A醇成分，邊上妝邊保養，讓雙唇逐漸變得平滑、豐潤。質地水潤帶有微微光澤，能自然融合肌膚，打造從內透出的柔嫩血色感。今年的新色包含低飽和調的玫瑰色#04 Sway、還有珊瑚色#05 Flat White，不論作為潤唇或頰彩使用，都是偽素顏妝中最自然的「氣色小心機」，像天生粉嫩透亮。

▲BEIGIC 淡紋精華唇頰蜜，NT$850。（圖／BEIGIC By Amiid Beauty）

