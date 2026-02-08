《愛情怎麼翻譯》高允貞同色系唇彩推薦！化妝師公開同款唇膏顯嫩還顯白

文／美人圈

由高允貞和金宣虎主演的Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》開播後橫掃全球排行榜冠軍，除了劇情細膩外，兩外主演的顏值也被熱烈討論！高允貞乾淨的妝容，搭配顯嫩又有氣色的唇彩，讓整體妝感更加亮眼，同時散發自然清新氛圍，更展現好氣色。本篇特別幫大家找出她在劇中的同款唇膏與相似色號，一起來看看吧！

▲《愛情怎麼翻譯？》開播後橫掃全球排行榜冠軍。（圖／IG@netflixkr）

高允貞同色系唇彩推薦：香奈兒 COCO 晶亮水唇膏 #90

香奈兒COCO flash系列的#90 色號完全是春季櫻花色，上唇後很有日雜感，剛剛好的粉色調完全不挑人也不挑季節，一年四季擦都超顯氣色！且質地非常滋潤，嘟嘟唇的妝效更有輕透感。不過也正因為質地和顏色都較為輕透的棕調奶茶色，所以較不適合深唇，若想蓋住原生唇色的話建議先打底。

▲香奈兒COCO晶亮水唇膏，NT$1,700。（圖／香奈兒 、Netflix）

高允貞同色系唇彩推薦：HERA SENSUAL NUDE GLOSS #380 CHERISH

HERA唇釉的#380 CHERISH為帶一點點紫色調的漿果色，搭配水光感超重的質地，上唇的妝效簡直嫩到爆汁！非常適合在淡妝時薄擦一層，讓整體氣質在清冷的秋冬中增加一抹活力，也不會過度搶眼；厚塗的話則更顯白，也多了一絲高貴的氣息。

▲HERA SENSUAL NUDE GLOSS，US$33（約NT$1,043）。（圖／HERA 、IG@netflixkr）

高允貞同色系唇彩推薦：M.A.C 絲柔粉霧唇釉 #951 慣性嗜裸

M.A.C的絲柔粉霧唇釉為獨特液態天鵝絨質地，質地柔滑綿密好暈染，上唇後輕盈無感，就算是霧面質地也完全不顯唇紋！其中#951為超時髦的淡顏系裸色，整體色調是帶著灰調的粉棕杏色，淡淡的灰粉與杏色融合，超級日常，很適合打造裸妝、淡妝、歐美妝，即使平常不化妝也能提氣色。

▲M.A.C 絲柔粉霧唇膏，NT$1,180。（圖／IG@b_bangg_、Netflix）

高允貞同色系唇彩推薦：espoir 紅管極細絲絨唇膏 #Valentien

espoir的紅管極細絲絨唇膏#Valentien是帶有一點玫瑰粉調的楓葉色，雖然整體來說還是偏紅棕土色一點，但因為帶點粉色調，上唇效果更加柔和自然，像是原生唇色那樣。且絲絨霧面質地超絲滑，完全不乾也不太顯唇紋，喜歡霧面唇妝的一定要收！

▲espoir 紅管極細絲絨唇膏，NT$870。（圖／IG@espoir_makeup）

高允貞同色系唇彩推薦：CLIO 柔焦絲絨霧面唇釉 #07 Soulful Fig

CLIO的柔焦絲絨霧面唇釉是很輕薄的霧感唇泥的質地，即使是秋冬的乾敏唇也不會感到很乾，唇紋也能很好的的蓋住，顯色度更是爆表！#07 Soulful Fig是帶著一點橘色調的裸棕色，很適合在天氣逐漸回春時使用，非常顯氣色，同時也不會有太強烈搶眼的感覺，在低調與活力中平衡的很好。

▲CLIO 柔焦絲絨霧面唇釉，NT$499。（圖／IG@beinny_motd）

高允貞同款彩妝（化妝師公開）：Dasique 愛心多用膏 #02 Pomelo Pudding

除了猜測的接近色號，高允貞的御用彩妝師也曾多次分享了為她使用的彩妝品。其中就有Dasique的愛心多用膏，質地介於霜與慕斯之間，推開時幾乎是融化進肌膚裡，不會有厚重或卡紋的問題。化妝師為她選用的色號是#02 Pomelo Pudding，偏低調的裸感珊瑚粉，沒有過多粉感，以輕點方式上在雙頰，讓血色像是從肌底透出來，整體妝容看起來乾淨、溫柔，又特別耐看，更襯原生膚色

▲Dasique 愛心多用膏，NT$489。（圖／IG@dasique_official）

高允貞同款彩妝（化妝師公開）：Dasique 果醬唇蜜 #08 Cherry Jam

和上面同一組照片，化妝師也同步分享了唇彩部分，使用的是Dasique的果醬唇蜜。配方中加入植物來源的保濕成分，塗抹時質地輕透，會在唇上形成一層細緻的水潤薄膜，看起來亮卻不厚、不會有黏膩感。色號則是#08 Cherry Jam，是帶點活潑的櫻桃粉，既能讓氣色瞬間加分，又不會搶走整體妝容焦點，呈現出自然、顯嫩又帶點甜感的效果。

▲Dasique 果醬唇蜜，NT$499。（圖／IG@dasique_official）

高允貞同款彩妝（化妝師公開）：3CE 光澤蜜漾唇膏 #5 Rain or Shine

同樣被討論到不行的，還有同樣是化妝師分享過的3CE光澤蜜漾唇膏，偏水感的晶透質地不只讓唇形看起來更立體，也會自然放大唇部的豐潤度，視覺上幾乎看不到唇紋。化妝師為高允貞選用的色號是#5 Rain or Shine，走的是中性粉路線，像帶著光澤的粉色水晶，清透又有質感，對膚色包容度高，隨便擦都好看，也難怪曝光後立刻成為粉絲狂問的話題色號。

▲3CE 光澤蜜漾唇膏，NT$580。（圖／IG@3ce_official）

高允貞同款彩妝（化妝師公開）：香奈兒 超炫耀精萃唇膏 #814



而在《機智住院醫生生活》開播時，高允貞在劇中的唇色同樣受極大的討論，化妝師隨後也公開了使用的款式和色號，就是來自香奈兒熱賣的精萃唇膏，膏富含高濃度修護保養成分，表層以精萃油包覆超微細色素粒子，一抹就像融化於雙唇，不僅極致修護潤澤唇紋及死皮，顯色度也相當優秀。同款色號則是#814，是明快的嫩橘色，顯白又顯嫩，素顏擦也超好看！

▲香奈兒超炫耀精萃唇膏，NT$1,950。（圖／香奈兒、tvN）

