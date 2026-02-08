fb ig video search mobile ETtoday

《愛情怎麼翻譯》高允貞同色系唇彩推薦！化妝師公開同款唇膏顯嫩還顯白

>

文／美人圈

由高允貞和金宣虎主演的Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》開播後橫掃全球排行榜冠軍，除了劇情細膩外，兩外主演的顏值也被熱烈討論！高允貞乾淨的妝容，搭配顯嫩又有氣色的唇彩，讓整體妝感更加亮眼，同時散發自然清新氛圍，更展現好氣色。本篇特別幫大家找出她在劇中的同款唇膏與相似色號，一起來看看吧！

▲高允貞唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲《愛情怎麼翻譯？》開播後橫掃全球排行榜冠軍。（圖／IG@netflixkr）

高允貞同色系唇彩推薦：香奈兒 COCO 晶亮水唇膏 #90

香奈兒COCO flash系列的#90 色號完全是春季櫻花色，上唇後很有日雜感，剛剛好的粉色調完全不挑人也不挑季節，一年四季擦都超顯氣色！且質地非常滋潤，嘟嘟唇的妝效更有輕透感。不過也正因為質地和顏色都較為輕透的棕調奶茶色，所以較不適合深唇，若想蓋住原生唇色的話建議先打底。

▲高允貞唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲香奈兒COCO晶亮水唇膏，NT$1,700。（圖／香奈兒 、Netflix）

高允貞同色系唇彩推薦：HERA SENSUAL NUDE GLOSS #380 CHERISH

HERA唇釉的#380 CHERISH為帶一點點紫色調的漿果色，搭配水光感超重的質地，上唇的妝效簡直嫩到爆汁！非常適合在淡妝時薄擦一層，讓整體氣質在清冷的秋冬中增加一抹活力，也不會過度搶眼；厚塗的話則更顯白，也多了一絲高貴的氣息。

▲高允貞唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲HERA SENSUAL NUDE GLOSS，US$33（約NT$1,043）。（圖／HERA 、IG@netflixkr）

高允貞同色系唇彩推薦：M.A.C 絲柔粉霧唇釉 #951 慣性嗜裸

M.A.C的絲柔粉霧唇釉為獨特液態天鵝絨質地，質地柔滑綿密好暈染，上唇後輕盈無感，就算是霧面質地也完全不顯唇紋！其中#951為超時髦的淡顏系裸色，整體色調是帶著灰調的粉棕杏色，淡淡的灰粉與杏色融合，超級日常，很適合打造裸妝、淡妝、歐美妝，即使平常不化妝也能提氣色。

▲高允貞唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲M.A.C 絲柔粉霧唇膏，NT$1,180。（圖／IG@b_bangg_、Netflix）

高允貞同色系唇彩推薦：espoir 紅管極細絲絨唇膏 #Valentien

espoir的紅管極細絲絨唇膏#Valentien是帶有一點玫瑰粉調的楓葉色，雖然整體來說還是偏紅棕土色一點，但因為帶點粉色調，上唇效果更加柔和自然，像是原生唇色那樣。且絲絨霧面質地超絲滑，完全不乾也不太顯唇紋，喜歡霧面唇妝的一定要收！

▲高允貞唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲espoir 紅管極細絲絨唇膏，NT$870。（圖／IG@espoir_makeup）

高允貞同色系唇彩推薦：CLIO 柔焦絲絨霧面唇釉 #07 Soulful Fig

CLIO的柔焦絲絨霧面唇釉是很輕薄的霧感唇泥的質地，即使是秋冬的乾敏唇也不會感到很乾，唇紋也能很好的的蓋住，顯色度更是爆表！#07 Soulful Fig是帶著一點橘色調的裸棕色，很適合在天氣逐漸回春時使用，非常顯氣色，同時也不會有太強烈搶眼的感覺，在低調與活力中平衡的很好。

▲高允貞唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲CLIO 柔焦絲絨霧面唇釉，NT$499。（圖／IG@beinny_motd）

高允貞同款彩妝（化妝師公開）：Dasique 愛心多用膏 #02 Pomelo Pudding

除了猜測的接近色號，高允貞的御用彩妝師也曾多次分享了為她使用的彩妝品。其中就有Dasique的愛心多用膏，質地介於霜與慕斯之間，推開時幾乎是融化進肌膚裡，不會有厚重或卡紋的問題。化妝師為她選用的色號是#02 Pomelo Pudding，偏低調的裸感珊瑚粉，沒有過多粉感，以輕點方式上在雙頰，讓血色像是從肌底透出來，整體妝容看起來乾淨、溫柔，又特別耐看，更襯原生膚色

▲高允貞唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲Dasique 愛心多用膏，NT$489。（圖／IG@dasique_official）

高允貞同款彩妝（化妝師公開）：Dasique 果醬唇蜜 #08 Cherry Jam

和上面同一組照片，化妝師也同步分享了唇彩部分，使用的是Dasique的果醬唇蜜。配方中加入植物來源的保濕成分，塗抹時質地輕透，會在唇上形成一層細緻的水潤薄膜，看起來亮卻不厚、不會有黏膩感。色號則是#08 Cherry Jam，是帶點活潑的櫻桃粉，既能讓氣色瞬間加分，又不會搶走整體妝容焦點，呈現出自然、顯嫩又帶點甜感的效果。

▲高允貞唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲Dasique 果醬唇蜜，NT$499。（圖／IG@dasique_official）

高允貞同款彩妝（化妝師公開）：3CE 光澤蜜漾唇膏 #5 Rain or Shine

同樣被討論到不行的，還有同樣是化妝師分享過的3CE光澤蜜漾唇膏，偏水感的晶透質地不只讓唇形看起來更立體，也會自然放大唇部的豐潤度，視覺上幾乎看不到唇紋。化妝師為高允貞選用的色號是#5 Rain or Shine，走的是中性粉路線，像帶著光澤的粉色水晶，清透又有質感，對膚色包容度高，隨便擦都好看，也難怪曝光後立刻成為粉絲狂問的話題色號。

▲高允貞唇彩 。（圖／翻攝自IG）

3CE 光澤蜜漾唇膏，NT$580。（圖／IG@3ce_official）

高允貞同款彩妝（化妝師公開）：香奈兒 超炫耀精萃唇膏 #814

而在《機智住院醫生生活》開播時，高允貞在劇中的唇色同樣受極大的討論，化妝師隨後也公開了使用的款式和色號，就是來自香奈兒熱賣的精萃唇膏，膏富含高濃度修護保養成分，表層以精萃油包覆超微細色素粒子，一抹就像融化於雙唇，不僅極致修護潤澤唇紋及死皮，顯色度也相當優秀。同款色號則是#814，是明快的嫩橘色，顯白又顯嫩，素顏擦也超好看！

▲高允貞唇彩 。（圖／翻攝自IG）

▲香奈兒超炫耀精萃唇膏，NT$1,950。（圖／香奈兒、tvN）

延伸閱讀

2026「保濕潤色唇膏」推薦！秋冬必備好氣色不乾裂，唇紋秒消失，開架到專櫃一次看！

10款2026開架韓國水光唇膏推薦！rom&nd、Laka玻璃光太美，這款是嫩唇天花板

2026 口紅推薦｜YSL、CHANEL 專櫃熱議色號，寶雅必收開架口紅清單

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 愛情怎麼翻譯, 高允貞, 唇彩

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

一切要按計劃走的三大星座！TOP 1最討厭變動　無法接受意外差錯

一切要按計劃走的三大星座！TOP 1最討厭變動　無法接受意外差錯

凱特王妃服裝版型對了就包色　濃情巧克力色造型呼應情人節

凱特王妃服裝版型對了就包色　濃情巧克力色造型呼應情人節

Apink尹普美5月大婚！「5公斤閃電瘦身」秘訣　禁止點外送與不吃零食

Apink尹普美5月大婚！「5公斤閃電瘦身」秘訣　禁止點外送與不吃零食

梅西辣妻愛馬仕包裝聯名水杯　帶貨宣傳不遺餘力 UNIQLO新春第二波優惠更猛！輕暖科技外套、話題繭型牛仔褲超值價必搶 最以自我為中心星座Top 3！第一名活在自己宇宙裡　沒考慮別人感受 3種「負能量好友」遇到了快逃！別再委屈自己討好他們 是感情倦怠期還是不愛了？「3細節」幫你看出關係正走向哪裡 最容易「招小人」的5種性格　別讓你的善良成為弱點 存錢不必勒緊褲帶！「無痛理財5原則」月薪再少也能開始

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面